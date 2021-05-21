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Milyonlarca araba sahibini kapsıyor! Trafik sigortasında sürpriz karar
Trafik sigortasında yeni dönem! Milyonlarca araba sahibinin mağdur olmasını sağlayan tazminat hesaplamasıyla ilgili bazı maddeler kanun teklifinden çıkartıldı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamada, trafik sigortası tazminat hesaplamalarındaki net olmayan hususların yol açtığı belirsizliğin ortadan kaldırılmasının tüm taraflara fayda sağlayacağı belirtildi. İşte tüm detaylar...
Türkiye Sigorta Birliği, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın (trafik sigortası) dayanağını 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili branşta ruhsat sahibi olan tüm sigorta şirketlerinin yapmakla ve trafikte seyreden işletenlerin yaptırmakla yükümlü olduğunu belirtti. Dolayısıyla 24 milyon araç sahibi yanında trafik kazası mağdurlarını yakından ilgilendiren önemli bir sigorta ürünü olduğu belirtildi.