Milyonlara KDV iadesi müjdesi! Geri alın

Özel okullara kayıt yaptıran milyonlarca veli için güzel haber geldi. Ödeme yapan velilere 7 puanlık KDV iadesi yapılacak. KDV oranı indirimi de sezon sonuna kadar devam edecek.

Özel okulların çoğunluğunda kayıt işlemi de, ödeme işlemleri de tamamlanmıştı. Velilerin büyük çoğunluğu, aylar öncesinden kayıt da yaptırmıştı, kredi kartlarıyla veya nakit olarak okullara ödemelerini de yapmışlardı. Ödenen eğitim ve öğretim hizmetinin karşılığı velilere verilecek faturalar ise genelde eylül ayından itibaren aylık olarak düzenleniyor.

1 Eylül’den itibaren eğitim hizmeti için KDV oranının (% 8’den % 1’e) indirilmesiyle bu kez veliler okullardan alacaklı hale geldi. Çünkü eğitim bedelinin üzerine yüzde 8 KDV eklenerek hesaplama yapılmıştı ve bu hesaba göre veliler ödeme yapmıştı. Halbuki; şimdi fatura kesilmeye başlandığında, eğitim bedelinin üzerine yüzde 1 KDV eklenerek hesaplama yapılacak ve yüzde 1’li KDV, faturalarda yer alacak. (Ödeme yüzde 8’den, fatura yüzde 1’den) Dolayısıyla aradaki 7 puanlık farkın erken ödeme yapmış (kendisine henüz fatura düzenlenmemiş) velilere iade edilmesi gerekiyor.

NE KADAR İADE EDİLECEK

KDV oran indirimi sezon boyunca da devam edecek. 30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ’ de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında eğitim faturalarında yüzde 1 oranında KDV hesaplanacak. Pek tabi yeni eğitim öğretim sezonu için ödeme yapan veliler değişiklik sonrası ne kadar iade alabileceklerini de merak ediyor. Örnekleyelim: Toplam 50 bin lira KDV dahil olarak okula ödenen eğitim hizmetinin içinde normalde 3.703,71 lirası KDV olarak ödenmişti. Şimdi KDV oranı düşürülünce toplam bedelin içindeki KDV tutarı 462,96 lira olarak hesaplanır. Dolayısıyla okula 50 bin liralık ödeme yapan veliye ödenecek KDV iadesi tutarı 3.240,25 lira olacaktır.

HANGİ VELİLER İÇİN AVANTAJ VAR

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren veliler, çocuklarının okul masraflarını beyannamelerinde (belirli sınırlar dahilinde) indirim konusu yapıp daha az vergi ödeyebilirler. Esnaf, doktor, avukat, mimar da, kira gelirinden veya gayrimenkul satış kazancından dolayı beyanname verenler de, eğitim faturalarını vergi hesabında indirim olarak dikkate alabiliyor. Ücretli çalışan (tek işverenden ücret alan) velilerin büyük çoğunluğunun bu avantajdan yararlanma şansları ise bulunmuyor. 2020’de elde ettiği ücret geliri 600 bin lirayı aştığı için 2021/Mart’ da beyanname verecek yüksek ücretli velilerse, beyannamelerinde eğitim masraflarını gelirlerinden düşüp daha az vergi ödeyebilecekler.

Birden fazla işverenden ücret alan ve birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı (2020) yıllık 49 bin lirayı geçen ücretliler de, yıllık beyanname vermek zorunda olduklarından bu şartları taşıyan veliler de eğitim faturalarını beyannamelerinde indirim olarak dikkate alabilirler.

YÜZDE 10’LA SINIRLI

Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan velilerin yılsonuna kadar yaptıkları eğitim (ve sağlık) faturalarını saklamalarında yarar var. Eğitim (ve sağlık) harcamalarının, vergiye tabi gelirin yüzde 10’na kadarlık kısmı vergi hesabında dikkate alınabiliyor.

Masrafları beyannamede indirim olarak dikkate alınabilen ‘çocuklar’ için yaş sınırı da söz konusu... Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların masrafları beyannamede indirim olarak dikkate alınabiliyor.