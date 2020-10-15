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Milyonlara güzel haber! Ücretsiz veriliyor ve...

15 Ekim 2020 Perşembe - 8:59 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 8:59

Milyonlarca kişiye kolaylık sağlayacak uygulama devreye alındı. Ücretsiz veriliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi mobil uygulamayı devreye aldı. DHMİ tarafından işletilen 49 havalimanında 2 GB ücretsiz internet kullanım hakkı veriliyor. Aynı zamanda bu uygulamayla birlikte uçuşların rötarlı olup olmadığı, uçağın hangi kapıda olduğu ve kalkış saatleri ile ilgili çok sayıda bilgiye erişilebiliyor.


Milyonlarca kişiye güzel haber... Türkiye’nin hemen her ilinde bulunan havalimanlarına ilişkin yenilikler yapılmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi "Uçuş Rehberim” uygulamasını hizmete sundu.
 
ÜCRETSİZ İNTERNET
 
Uçuş Rehberim uygulaması ile DHMİ tarafından işletilen 49 havalimanında 2 GB ücretsiz internet kullanımı hakkı veriliyor.
 
ÇOĞU BİLGİYE ERİŞİLEBİLİYOR
 
Uygulama ile kolayca HES koduna ulaşılırken uçuş bilgileri de takip ediliyor. Uçuşun rötarlı olup olmadığı, uçağın hangi kapıda olduğu, kalkış saatleri gibi birçok bilgiye uygulama vasıtasıyla hızlıca erişiliyor.
 
'ARACIM NEREDE'
 
Havalimanına aracıyla gidenler için de “Aracım nerede” sekmesinden otoparkta konulan yerin unutulmasının önüne geçiliyor.
 
Uygulamayı bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tanıtacak.
 
 

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