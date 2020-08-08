Emekli olmak isteyen milyonlara güzel haber. Erken emeklilik bekleyenler hemen kontrol edin. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar erken emekli oluyor. Sigortalı olma tarihiniz erken emeklilik için çok büyük önem taşıyor. 1999 tarihinden önce sigortalı olan kişiler 3600 prim gününü tamamlaması ve birkaç koşula daha uygun olması halinde emekli olabiliyorlar.

Erken emekli olmak isteyenlerin bilmesi gereken ön önemli koşul işe başlama tarihlerinin 1999'dan önce olması.Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için erken yaşta emeklilik gündeme geliyor. Sigorta başlangıcı 1999 senesinden önce olanların emeklilik şartları neler? 1999 yılından önce sigortalı olanların emeklilik maaşları yüksek mi oluyor? 1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları neler? 1999 senesi öncesi sigortalı olanların grupları, SSK Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. 1999 yılından önce sigortalı olanların, 3600 günlük prim ödemesini tamamlamaları ile emekli oldukları, sigorta gruplarını haber imizde sıraladık. Bu sigorta guruplarına dahil olup, prim gün sayısına tamamlayanlar, emeklilik koşullarından faydalanırlar.

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Avantajlar

1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları arasında erken emeklilikten yararlanma koşulu yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için avantajlar, şu şekilde sıralanmaktadır:

Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.

Çalışmayı hiç bırakmadılarsa, 3600 günlük prim ödemesi süresini tamamlamış sayılırlar.

Bu prim süresini tamamlayanlar, erken emekli olurlar.

Bu avantajlar sayesinde aldıkları maaş miktarı oranı da 1999 yılı sonrası sigortalı olan kişilere oranla daha fazladır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların erken emeklilikten yararlanması için şartlar, dahil olunacak sigorta çeşitleri hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik

1999 yılından önce sigortası olanların erken emekliliği, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanması ile gerçekleşir. Bu tarih öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük primi ödenmiş olan kişiler, emeklilik yaşı kriterine takılmazlar. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için erken emeklilik hakkında detaylar, şu şekilde sıralanmaktadır:

1999 yılı öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük pirimi ödenmiş kişiler emekli olurlar.

Emeklilik maaşı oranları, 2000 yılında sigortası başlayan çalışanlara oranla daha yüksektir.

1999 yılında sigortası başlayan, 3600 günlük pirim ödemesi eksik olan kişiler, erken emekli olamamaktadır. Eksik pirim ödemesinin tamamlanası ile erken emeklilik sağlanabilir.

Bu detaylar ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanların, erken emeklilik koşullarından yararlanası sağlanır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların, emeklilik için dahil olmaları gereken sigorta guruplarını ve emeklilik şartlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Sigorta Gurupları

1999 senesi öncesi sigortalı olanların grupları, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. 1999 yılından önce sigortalı olanların, 3600 günlük prim ödemesini tamamlamaları ile emekli oldukları, sigorta gurupları şu şekilde sıralanır:

SSK(4A)

Emekli Sandığı (4C)

BAĞ-KUR (4B)

Bu sigorta guruplarına dahil olup, prim gün sayısına tamamlayanlar, emeklilik koşullarından faydalanırlar. Emeklilikten faydalanma şartlarını, alt başlık içerisinden öğrenebilirsiniz.

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Şartları

1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik koşulları arasında, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanmış olması yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanların emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:

Üst başlık içerisinden işlenen sigorta kapsamlarında yer almaları gerekir.

Bu sigorta kapsamları içerisinde 3600 günlük prim ödemesi alınmış olmalıdır.

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