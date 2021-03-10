Milyonlar bu özelliği bekliyordu! Twitter test etmeye başladı ve...

Dünyada en çok tercih edilen sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Twitter, tweet gönderildikten sonra bir süreliğine kullanıcıya "undo" yani "geri al" seçeneği sunmayı planladığı tespit edildi.

Milyonlarca kullanıcı bulunan ve en çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter , yeni bir özelliğini test ediyor. NTV 'de yer alan habere göre; "tersine mühendislik" yöntemiyle ortaya çıkarılan bu özellik sayesinde Twitter, paylaşımdan sonra geri al (undo) imkanı getiriyor.

ÖZELLİĞİN NE ZAMAN YAYINA ALINACAĞI BİLİNMİYOR

Birçok platformda yeni özellikleri tespit eden Jane Manchun Wong tarafından fark edilen özelliğin ne zaman yayına sokulacağı bilinmiyor. Sızan görüntüye göre Twitter, paylaşım tuşuna bastıktan sonra birkaç saniyeliğine içeriği beklemeye alıyor.

"UNDO" TUŞU İLE GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILABİLİYOR

Bu süre içerisinde kullanıcı paylaşımda bir hata fark ederse, undo tuşuna basarak gerekli düzeltmeleri yapabiliyor. Böylece kullanıcı tweet'i silip, tekrar paylaşmak zorunluluğundan kurtulmuş oluyor.

TWİTTER KULLANICILARININ BEKLEDİĞİ BİR ÖZELLİK

Eğer geri almak için belirlenen sürede hiçbir şey yapılmazsa tweet atılmış oluyor. Twitter'ın bu özelliği ne zaman yayına alacağı belli değil. Ancak Twitter kullanıcılarının uzun süredir beklendiği özellik ise tweet üzerinde düzeltme yapmak.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Paylaşıldıktan sonra etkileşim alan bazı tweetlerde hata fark ediliyor. Kullanıcılar bu durumlarda tweeti silmek durumunda kalabiliyor. Silinen tweet nedeniyle var olan etkileşimler de gitmiş oluyor. Şirket düzeltme için henüz bir açıklamada bulunmadı.