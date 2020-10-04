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Milyoner sayısı 8 ayda 69 bin 13 arttı!

AA |  04 Ekim 2020 Pazar - 13:23 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 13:23

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 8 ayda 69 bin 13, toplam mevduatları da 458,5 milyar lira artış gösterdi. Milyoner sayısı ağustos sonunda 294 bin 454, toplam mevduatları da 1 trilyon 850 milyar 99 milyon lira oldu.


Milyonerlerin 8 aylık mevduat artışı 450 milyar lirayı aştı. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri  parası olan mudi sayısı 8 ayda 69 bin 13 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı  1 trilyon 850 milyar 99 milyon liraya ulaştı.  AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik  milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonu itibarıyla 294 bin 454 oldu. Geçen yılın  sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 8 ayda 69 bin 13 kişi arttı. Milyonerlerin toplam mevduatı da ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 850  milyar 99 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6  milyon 283 bin lira oldu.
Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde  bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 8 aylık dönemde 458 milyar 500 milyon lira  artış kaydetti.
 
Yurt içi yerleşik milyonerlere 60 binin üzerinde kişi eklendi 
 
 Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 8 ayda 60 bin 582 artarak  262 bin 602'ye ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 729 milyar 268  milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 763  milyar 813 milyon lirası yerel para cinsi, 914 milyar 545 milyon lirası döviz  tevdiat hesabı, 50 milyar 911 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından  oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon  585 bin lira olarak hesaplandı. 
 
Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 32 bine yaklaştı
 
BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu  itibarıyla 31 bin 852'ye ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna  göre 8 bin 431 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 120 milyar 831 milyon  lira oldu. Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar  734 milyon lirası yerel para, 101 milyar 775 milyon lirası yabancı para ve 1,3  milyara lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik  milyoner başına düşen ortalama mevduat da 3 milyon 794 bin lira olarak  hesaplandı.  Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı,  toplam mevduatları şöyle: Yıllar
 
Mudi sayısı   Milyonerlerin toplam mevduatı (milyon TL)   
 
2012:  54.461    373.384
2013: 70.498    484.901
2014:  81.398   533.544
2015:  98.497    649.994
2016:  115.896   775.142
2017:  138.980   909.979
2018:  180.126   1.109.859
2019:  225.441  1.391.599
 
 Ağustos 2020   294.454   1.850.099
 

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Milyoner 1 milyon lira para
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