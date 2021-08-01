Milyonda bir oluyor! 310 milyon yıllık beyin gün yüzüne çıkarıldı

Keşif, eklembacaklılar şubesinde yer alan bu kabuklu canlının evrimine dair bazı sürpriz bilgiler de ortaya çıkardı.

Uzmanlara göre bu bölge, beynin anatomisini ayrıntılarıyla gösteren fosil kalıbın günümüze ulaşması için uygun koşulları sağlamıştı. Zira bölgedeki çökeltide yer alan fosiller, siderit adı verilen bir demir karbonat mineralinden meydana gelmiş kayaçlarla korunuyor.

Bilim insanları, bugün hayatta olan 4 at nalı yengeci türü tanımlıyor. Bunların hepsi sert dış iskeletlere, 10 bacağa ve U şeklinde bir kafaya sahip.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ABD Ulusal Yaban Hayatı Federasyonu'na göre, bu canlılar isimlerinde "yengeç" geçmesine rağmen, aslında akrepler ve örümceklerle yakın akraba olan örümceğimsiler sınıfında yer alıyor.

FOSİLLEŞMİŞ BİR BEYNİN İLK VE TEK KANITI

At nalı yengeçlerine ait fosiller, nispeten daha sık çıkarılıyor. Ancak araştırmacılar, bu türden eski canlıların beyinlerine dair daha önce hiçbir şey bilmediklerini ifade ediyor.

Hakemli bilimsel dergi Geology’de yayımlanan araştırmanın başyazarı Russell Bicknell, "Bu at nalı yengecine ait, fosilleşmiş bir beynin ilk ve tek kanıtıdır" dedi.

Livescience’a konuşan paleontolog, bu türden fosilleşmiş bir beyin bulma şansının "milyonda bir" olduğunu ekledi.

Araştırmacılar şimdi bu at nalı yengecini koruyan eşsiz jeolojik koşullarda fosilleşmiş olabilecek daha eski beyinleri araştırmayı hedefliyor.

Bicknell, "Mazon Creek yatağı olağanüstü" dedi ve ekledi: ''Aramaya başlarsak, daha fazla beyin fosili bulabilecek şansı elde edebiliriz.''

Keşif aynı zamanda söz konusu örümceğimsilerin beyinlerinin nasıl evrimleştiğini incelemeleri için araştırmacılara eşsiz bir fırsat sağladı.

Karbonifer dönemine (359 milyon ila 299 milyon yıl önce) tarihlenen beynin, modern bir at nalı yengecininkine epey benzediği keşfedildi. Bu tespit, araştırmacılar için sürpriz oldu.

Bicknell, bulguları şöyle açıkladı: ''300 milyon yıllık evrime rağmen, at nalı yengecinin fosilleşmiş beyni, modern formlarla hemen hemen aynı.''