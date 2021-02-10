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Milyem nedir? Milyem değeri nasıl hesaplanır? Milyem hesaplama!

10 Şubat 2021 Çarşamba - 10:52 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 10:53

BDDK'den bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplanan fiziki altınların karşılığı, asgari olarak milyem değerleri üzerinden belirlenecek. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi "Milyem nedir? Milyem ne demek? Altında milyem hesabı nasıl yapılır? Milyem değeri nasıl belirlenir?" soruları araştırılıyor. İşte Milyem ile ilgili merak edilenler...


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK),  Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında, bankaların alım ve  satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde  eklendi. Eklenen maddeye göre, bankalar, bankalar adına kıymetli maden  değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden  eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari,  katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari  olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek. Peki, Milyem nedir? Milyem ne demek? Altında milyem hesabı nasıl yapılır? Milyem değeri nasıl belirlenir? İşte Milyem ile ilgili merak edilenler...
 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK),  Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmeliğe Eklenen maddeye göre, bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek.
 
Değerleme işlemine ilişkin içeriğinde asgari olarak değerlemeye konu her bir parçanın ayırt edici ya da tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenecek.
 
MİLYEM NEDİR? MİLYEM DEĞERİ NASIL HESAPLANIR? 
 
Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin  içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.
 
Yönetmelikte yapılan değişiklikle bankaların topladıkları fiziki altınlar için ayar ve ürün bazında belirlenen milyem değerleri şöyle:
 

Ayar

Ürün

Milyem

24 Ayar

Darphane Ürünleri

0,995

24 Ayar

BİAŞ Listesinde Yer Alan Rafinerilerin Ürünleri

0,995

24 Ayar

BİAŞ Listesinde Yer Almayan Rafinerilerin Ürünleri

0,992

22 Ayar

Darphane Üretimi Ziynet

0,912

22 Ayar

22 Ayar Bilezik

0,910

22 Ayar

Muhtelif Hurda Altın

0,907

21 Ayar

Muhtelif Hurda Altın

0,855

18 Ayar

Muhtelif Hurda Altın

0,725

14 Ayar

Muhtelif Hurda Altın

0,555

 8 Ayar

Muhtelif Hurda Altın

0,2975

 

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