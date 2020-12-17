Milyarder Epstein'ın da adı geçiyor, şoke eden taciz olayı

ABD'de çocuklara cinsel istismar suçlamalarıyla hapiste ölü bulunan yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkilerde olduğu ifade edilen Fransız eski model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel Paris’te gözaltına alındı.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 2019'da yattığı New York ’ta Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde ölü bulunan yatırım fonu milyarderi Jeffrey Epstein ile yakın ilişkilere sahip olduğu ifade edilen Fransız eski model ajansı yöneticisi Jean-Luck Brunel, Paris 'te gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre Brunel, Senegal'e giden bir uçağa binmek üzereyken Paris'in Charles de Gaulle havaalanında gözaltına altına. Brunel gözaltına alındığı esnada suçlamaları reddetti.

Adli makamların yaptığı açıklamada, Brunel’in tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel taciz iddiaları üzerine açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

Brunel, son dönem Amerikalı multi-milyarder Jeffrey Epstein tarafından finanse edilen bir seks çetesinin organizatörü olmakla suçlanıyor.

Bir Fransız savcı kaynağı Brunel'e atıfta bulunarak yaptığı açıklamada: "Şüpheli tecavüz, cinsel saldırı, insan kaçakçılığı ile ilgili olarak soruşturuluyor."

Tüm iddiaları reddeden Brunel, 2015 yılında Epstein'a dava açmıştı.

Temmuz ayında New York'ta reşit olmayan kızlarla seks partisi yaptığı suçlamasıyla tutuklanan milyarder Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York hapishane hücresinde asılmış halde bulunmuştu.

Palm Beach'teki evinde ve Karayipler'deki özel adasında reşit olmayı kızları taciz ettiği için yargılanmayı bekliyordu.

Epstein'ın lüks bir Paris semtinde bir apartman dairesi sahibi olması ve Fransa 'da tacize uğradığını iddia eden kadınların iddiaları, Fransız savcılarının ağustos ayında kendi adli soruşturmasını açmalarını sağladı.

Fransa'daki bu soruşturma, Amerikan mahkemesi belgelerinde tecavüz ve arkadaşı için genç kız temin etmekle suçlanan Brunel'e odaklandı.

Brunel'in avukatı Ekim 2019'da basında yapılan iddiaları şiddetle reddettiğini söylemişti.

Brunel’in Havaalanında tutuklanması ile bir yıldan fazla süren belirsizlik ve gizem de de sona erdi.