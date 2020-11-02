Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni ne zaman, hangi kanalda? Tarih belli oldu!

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olarak Gillette-Milliyet ortaklığında 5. kez düzenlenecek olan “Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni tarihi belli oldu. Peki, Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni ne zaman? Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milliyet Yılın Sporcusu ödül törenini detayları...

Türkiye’nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısında önem taşıyan Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri, bu yıl 5 milyon gibi rekor bir oy katılımı ile gerçekleşti. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz olarak Volkswagen Arena’da düzenlenecek.

MİLLİYET YILIN SPORCUSU ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

“Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı saat 18.15’te TV8 ’de canlı olarak ekranlardan izleyicilerle buluşacak.

SPORUN EN İYİLERİ BELİRLENDİ!

1954 yılından bu yana okuyucularının oylarıyla belirlenen “Sporun En İyileri” bu yıl sporcuların 2019 yılında gösterdikleri performanslara göre değerlendirilirken, spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek gecede hijyen kurallarına uyulmasının yanında sosyal mesafe önlemleri alınacak, girişte ateş ölçümleri yapılacak ve hazırlanan özel hijyen kitleri tüm misafirlere dağıtılacak.

ÖĞRENCİLER İÇİN TABLET BAĞIŞI YAPILACAK

Spor tutkunlarının yakın takip ettiği ve heyecanla beklediği bu görkemli gecede Yılın Antrenörü, Gillette Venüs Yılın Kadın Sporcusu, Gillette Yılın Futbolcusu, Yılın Takımı, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu ve Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı’da kürsüye çıkarak ödüllerini alacak.