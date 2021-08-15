Milli turbojet motora yenileri eklenecek

Türk savunma sanayisinin ihtiyaçları için KTJ-3200 Milli Turbojet Motoru'nu geliştiren Kale Arge, kazandığı bilgi birikimi ve tecrübeyle yeni turbojet motor projeleri için kolları sıvadı.

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havacılık sanayisindeki gelişmeleri ve yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en büyük darbeyi alan havacılık sektörünün, beklentilerin üzerinde hızla toparlanarak ciddi bir başarı sergilediğini ifade eden Okyay, "Sektör, ülkemizde de büyük bir gelişim gösteriyor. Türkiye’nin yerli ve milli teknolojilere odaklanarak birbiri ardına geliştirdiği sistemler ile üretim kapasitesi, dünyada büyük ilgi çeken, rağbet gören, tercih edilen bir noktaya geldi." dedi.

Okyay, Kale Arge'nin faaliyetlerinde de ciddi bir artış yaşandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının önderliğinde geliştirdiğimiz KTJ-3200 Milli Turbojet Motor'un şirket içi kalifikasyon süreçleri tamamlanmış durumda, kabul ve kapanış faaliyetlerine geçildi. Geliştirilen motor, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle yerli platformlara entegre edilecek.

Özellikle belirtmek isterim ki KTJ-3200 motor geliştirmesi ve seri üretimi, üniversitelerimizin, yerli tedarikçilerimizin destekleri ve özellikle Kale Grubu nun teknik kabiliyetlerinin azami şekilde kullanımıyla yapılıyor. KTJ-3200’den kazanılan bilgi birikimi ve tecrübeyle, yeni turbojet motor projelerine başladık. Mevcut motorun boyutlarında ancak daha ileri özelliklere sahip 'gelişmiş turbojet motorlar' ve daha küçük boyutlarda ama en son teknolojilere sahip yeni motorlar üzerinde çalışıyor, teknoloji geliştirme ve tasarım çalışmalarına devam ediyoruz. Böylelikle, mevcut ve gelecekte üretilecek yerli ve milli hava platformlarına yönelik itki sistemi ihtiyaçları bundan sonra Kale Arge tarafından karşılanabilecektir."

Okyay, Kale Arge'nin gerek altyapı gerekse organizasyon yapısı ve personel sayısı bakımından çok hızlı bir büyüme içinde olduğuna işaret ederek, Ar-Ge faaliyetleri ve bu kapsamda mühendis sayısını bu yıl yüzde 35 artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Boeing'in öncelikli tercihi

Kale Pratt & Whitney olarak sürdürülebilirliği merkeze alan farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini anlatan Okyay, bu faaliyetler ile Ege Serbest Bölge içinde bir dizi ilke imza attıklarını söyledi.