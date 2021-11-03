Milli tüfekte '15 bin atım' garantisi

KCR556 Piyade Tüfeği, "Türkiye’nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği" olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

KaleKalıp tarafından üretilen piyade tüfekleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli olan KaleKalıp ürünü KCR556 Piyade Tüfeği, modüler yapıda ve her iki elle kullanıma uygun olarak tasarlandı.

Yaklaşık 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapan piyade tüfeğinin şarjör hariç ağırlığı 2 kilo 630 gram seviyesinde bulunuyor. Tüfekler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. KCR556, "Türkiye'nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği" olarak diğer kullanıcılarına da teslim edilecek.