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Milli takım aday kadrosu açıklandı 2021! İşte Türkiye Milli takım aday kadrosu: Defans, orta saha, forvest ve kaleciler…

22 Mart 2021 Pazartesi - 14:15 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 14:15

Milli takım aday kadrosu açıklandı. A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç ve Letonya’yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. İşte Türkiye Milli takım aday kadrosu…


Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemelerinde 24 Mart'ta Hollanda'yı konuk edecek. 27 Mart'ta deplasmanda Norveç ile karşılaşacak ve 30 Mart'ta Letonya'yı ağırlayacak. Leicester City forması giyen Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar ise ilk kez Milli Takım kadrosuna girdi. İşte Türkiye Milli takım aday kadrosu…

Milli Takım aday kadrosu

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

DEFANS: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umur Meraş, Caner Erkin,

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun

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