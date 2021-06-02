Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ön başvuru sonuçları açıklandı. MSÜ'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir." denildi.
ADAYLAR BELGELERİNİ YANINDA BULUNDURACAK!
Adayların, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde bulunmaları gerekiyor. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedecekler. Adaylar sınava katılmak için Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
TELEFONLA GİRİŞ YAPILMAYACAK!
Adaylar (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecek.
Yayınlanan duyuruda, "Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacak" denildi.
HES KODU OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK
Adayların Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getirmeleri istendi. Adaylara Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak. HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu riskli olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak.