Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı!

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçları açıklandı. MSÜ tarafından başvuruları kabul edilen adaylar belirlenen tarih aralıklarında sınavlara katılacak. MSÜ'den yapılan açıklamada, "Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir" uayrısı yapıldı. Peki, Millî Savunma Üniversitesi personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MSÜ personel alımı başvuru sonuçları ve sınav tarihi sorgulama ekranı...

Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ön başvuru sonuçları açıklandı. MSÜ'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir." denildi.

ADAYLAR BELGELERİNİ YANINDA BULUNDURACAK!

Adayların, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde bulunmaları gerekiyor. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedecekler. Adaylar sınava katılmak için Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

TELEFONLA GİRİŞ YAPILMAYACAK!

Adaylar (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecek.

Yayınlanan duyuruda, "Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacak" denildi.

HES KODU OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK