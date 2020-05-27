Milli Savunma Üniversitesi'nde tercihleri ne zaman? İşte MSÜ tercih tarihleri

Subay olma hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği "MSÜ Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu cevabını buldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır." denildi.

Lise mezunu subay astsubay alımı tercihleri hakkında açıklama yapıldı. 2020-MSÜ'ye başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar tercih yapabilecek. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 01-26 Haziran 2020 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır'' denildi.

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 03 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu kapsamda, daha önce 13 Nisan-01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri de ileri bir tarihe ertelendi.

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2020 MSÜ SUBAY ALIMI BAŞVURUSU

Başvuru şartlarına uygunluk gösteren adaylar ÖSYM üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylığa Kimler Başvurabilir?

1. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

a. Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

b. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,

c. Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,

2. Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmamaktadır),

3. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın, Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

4. Son iki yılın Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 Lisans Puanı 60 ve üzeri olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınmaktadır),

5. Kılavuzda belirtilen bazı sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından belirlenen baraj seviyesi veya üstünde puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacak,

6. Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için; son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar ve ilave olarak, başvuru kılavuzunda yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari notu almış olanlar,

7. İngilizce Öğretmenliği için son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP121 Lisans puanı en az 70 olanlar), Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP10 Lisans puanı en az 60 olanlar), Almanca Öğretmenliği KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP120 Lisans puanı en az 70 olanlar),

8. Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

9. Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay erbaş ve erler,

10. Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında 'yedek subay olamaz' kararı olanlar başvuramazlar.),

11. Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.

Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini Genel Başvuru Şartları

1. Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

c. Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

ç. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

d. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

e. Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

f. Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

2. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

4. 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik'teki diğer şartlara sahip olmak.