Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 64 akademik personel alıyor!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) akademik birimlerine profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) akademik personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) akademik personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MSÜ akademik personel alımı başvuru şartları...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) akademik personel alımı ilanı yayımlandı. MSÜ akademik personel alımı ilanına göre, akademik birimlere profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak. MSÜ akademik personel alımı başvuru şartları ve başvuruya ilişkin detaylar Resmi Gazete 'de duyuruldu. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) akademik personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MSÜ akademik personel alımı başvuru şartları...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) akademik personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. MSÜ akademik birimlere profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak. MSÜ'nün alım yapacağı birimleri şu şekilde:

Yüksekokulu, İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, İstanbul Müşterek Harp Enstitüsü, İstanbul Deniz Harp Enstitüsü, İstanbul ATATÜRK Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, HEZARFEN Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, MSÜ Barbaros

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) AKADEMİK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü/enstitü müdürlüğüne, Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde yapılması gerekiyor. Başvurular, ilanda belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

MSÜ AKADEMİK PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,

b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,

c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,

ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için bu şart aranmaz. Jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.),

d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olmak,

e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,

f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,

g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,

ğ. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar geçerli olacak