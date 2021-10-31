Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 55 akademik personel alacak!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MSÜ akademik personel alımı şartları!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) duyurdu. MSÜ Rektörlüğü’ne bağlı akademik birimlere profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı harp okulları, enstitüler ve astsubay meslek yüksek okullarına akademisyen alınacak. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MSÜ akademik personel alımı şartları!

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü/enstitü müdürlüğüne, Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacak. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecek.

Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihleri 13 - 17 Aralık 2021 olarak belirlendi. Giriş sınavı 20 - 30 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. Asil ve yedek adaylar da 05 - 07 Ocak 2022 tarihlerinde açıklanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,

b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,

c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,

ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için bu şart aranmaz. Jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.),

d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak,

e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,

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