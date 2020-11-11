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Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye ve Rusya arasında kritik imza

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 22:45 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 22:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese  ilişkin,  "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus  Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı." ifadelerini kullanmıştı.
 
Milli Savunma Bakanlığı da mutabakat zaptının imza törenine ilişkin  görüntüleri paylaştı. 
 
 Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu  arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemiyle  gerçekleştirildi.
 
Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada,  bu sonucun sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti.
 
Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın,  huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum.  Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum."  ifadesini kullandı.
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sergey Şoygu
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