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Milli Savunma Bakanlığında "Afganistan" toplantısı

AA |  16 Ağustos 2021 Pazartesi - 16:25 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 16:55

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da yer aldığı video konferans toplantısında, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar  başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve  Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.
 
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma  ilişkin bilgi verilen toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini  ifade etti.
 
 Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu  vurgulayan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını açıkladı.
 
Öte yandan Bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli  Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette  olduğu, gelişmelerin anlık takip edildiği bildirildi.
 
  
 

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Afganistan MSB toplantı
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