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Milli Savunma Bakanlığı son rakamı açıkladı! 3 haftada 76 terörist...

AA |  16 Haziran 2019 Pazar - 17:04 | Son Güncelleme : 16 06 2019 - 17:28

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs'tan bu yana Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 51'i Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde, toplam PKK'lı 76 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar  Irak'ın kuzeyinde 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın  kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı  şekilde sürüyor.
 
Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesinin yanı  sıra ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri teker  teker imha ediliyor.
 
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün  barınmaya çalıştığı diğer bölgeler de vurulmaya devam ediyor.
 
27 Mayıs'tan bu yana  Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil  bölgeleri hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla birçok kez vuruldu.
 
Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın  kuzeyinde 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 51'ini Hakurk  bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturdu.
 
Öte yandan, son olarak sabah saatlerinde Metina ve Kandil bölgelerine  hava harekatı düzenlenerek 7 PKK'lı terörist daha etkisiz kılındı.
 
Komandolar, terör örgütünün tuzakladığı 80 mayın ve el yapımı  patlayıcı (EYP) imha etti, 15 sığınak ve barınağı daha kullanılamaz hale getirdi.
 
Böylece terör örgütü PKK'nın Hakurk bölgesinde içerisindeki yaşam  malzemeleriyle imha edilen mağara ve sığınak sayısı 133'e ulaştı.
 

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Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü
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