Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) uzman yardımcısı alınacak!

Milli Savunma Bakanlığı, uzman yardımcısı alacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alacak. Peki, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Milli Savunma Bakanlığı personel alımı detayları...

