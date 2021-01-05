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Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) uzman yardımcısı alınacak!

05 Ocak 2021 Salı - 9:36 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 9:36

Milli Savunma Bakanlığı, uzman yardımcısı alacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alacak. Peki, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Milli Savunma Bakanlığı personel alımı detayları...


Milli Savunma Bakanlığınca uzman yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak. MSB personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. İlana göre, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alınacak.  Peki,  Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Milli Savunma Bakanlığı personel alımı detayları...
 
Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alacak. MSB personel alımına ilişkin başvuru şartları yayınlandı. 
 
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
 
Çevrimiçi (online) ön başvurular, 31 Ocak'a kadar https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek. 
 
Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını ulaşabilecek. Ardından başvuruya ilişkin tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranından tercih yapabilecek. Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. 
 
 
 
 

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