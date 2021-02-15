Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alacak!

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'na Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere engelli işçi alımı yapılacak. Peki, MSB engelli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte MSB işçi alımı başvuru şartları!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'na İŞKUR üzerinden, belirsiz süreli engelli işçi alınacak. İşte MSB engelli işçi alımı başvurusu şartları!

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak.

2) Eskişehir ilinde ikamet ediyor olmak.

3) Başvurunun son tarihi itibariyle meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri bölümünden veya önlisans Bilgisayar/Bilişim Teknolojileri dalından mezun olmak.

4) Tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu belgesine sahip olmak.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı asil ve 4 (dört) katı yedek aday Noter kurası ile belirlenecek. Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katı ve daha az olması durumunda ise kura çekimi yapılmayacak. Adaylar belge kontrolünü takiben sözlü sınav için çağrılacak. Noter kura çekimi 03 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00’da MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.ant.gov.tr/ adresinden duyuru yapılacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek

olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.