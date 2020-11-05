Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alıyor! MSB personel alımı başvuru şartları!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli bilişim personeli alıyor. MSB personel alım ilanı yayınlandı. İlana göre, Millî Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 66 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Peki, MSB personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı ilanı...

MSB personel alımı 2020! Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli 66 bilişim personeli alıyor. Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre alınacak personel Ankara 'da istihdam edilecek. Peki, MSB personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvuru şartları...

Millî Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 66 bilişim personeli alınacak. MSB'nin yayımlanan ilanına göre, başvurular 25 Kasım'da sona erecek. Yayımlanan ilanda, alınacak kadrolar ise şu şekilde belirtildi:

"Veri Depolama Sistemi ve SAN Uzmanı, Sanallaştırma Sistemi Uzmanı, E-Posta Sistemi Uzmanı, İşletim Sistemi Uzmanı, SAP PI/PO Uzmanı, ABAP Yazılım Uzmanı, SAP MODÜL Uzmanı, Görüntü İşleme Yazılımı Uzmanı, Uydu Haberleşme Sistemleri Uzmanı, Portal Yazılım Geliştirme Uzmanı, Siber Güvenlik Eğitim Planlama ve Tatbikat Uzmanı, Geniş Alan Ağı Güvenlik Uzmanı, Kıdemli BS Güvenlik Uzmanı, Linux Sistem Yönetim Uzmanı, Yapay Zekâ Uzmanı, DevOPS Uzmanı, Bilişim ve Test Uzmanı, Kıdemli Siber Operasyon Merkezi Uzmanı, Siber Operasyon Merkezi Uzmanı, Zararlı Yazılım Analiz Uzmanı, Sızma Testi Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Microsoft Sistem Uzmanı, Ağ (Network) Yönetim Uzmanı, Proje Uzmanı, WEB (Örün) Tasarım ve Grafik Uzmanı, Yazılım (Asp.Net) Uzmanı, Kıdemli Java Yazılım Uzmanı, Veri Tabanı Uygulama Güvenliği Uzmanı, Java Yazılım Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı, Dijital Ofis Proje Yöneticisi"

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MSB personel alımı için, adaylar başvurularını 5 - 25 Kasım 2020 tarihleri arasında yapacak. Adaylar başvuru için istenen belgeleri 25 Kasım 2020 tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden/posta yoluyla ulaştıracaklar. Belirtilen tarihler arasında istenilen evrakları göndermeyen/eksik gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (25 Kasım 2020 tarihinde postaya verilen evraklar hariç.)

Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilecek. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

MSB PERSONEL ALIMI SINAVI NASIL OLACAK? İŞTE SINAV KONULARI

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ilanında sınav ile ilgili şu bilgiler verildi:

a) Sınav sözlü mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

ç) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

d) Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenebilecektir.

e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü sınav tarihinde Millî Savunma Bakanlığı değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresini takip etmeleri gerekmektedir.

SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

ç) Sözlü sınav yeri ve tarihi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılacak pozisyon sayısı 66 (altmışaltı)’dır.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

ç) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Milli Savunma Bakanlığına (ANKARA) müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan bu süre içerisinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir. Mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

f) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecek.