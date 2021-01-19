Milli Savunma Bakanlığı (MSB) memur alıyor! MSB memur alımı başvuru şartları!

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde memur olarak istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak. Başvurular 31 Ocak'ta sona erecek. Peki, MSB memur alımı başvurusu nasıl yapılır? MSÜ memur alımı başvuru şartları 2021!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuvvet Komutanlıkları, Harita Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Üniversitesine memur alıyor. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, başvurular 31 Ocak 2021 tarihine kadar alınacak. Peki, MSB memur alımı başvurusu nasıl yapılır? MSÜ memur alımı başvuru şartları 2021!

Millî Savunma Bakanlığı tarafından, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde memur olarak istihdam edilmek üzere; devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini yapılacak.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (İnternet) adresinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön

başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacak. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunuyor. Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık ruhsatı, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Bilgisayar Sertifikasını “Kurs Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yükleyecekler. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecek.

Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açarak, tüm aşamaları tamamlayarak tercih yapabilecek. Adayların tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup aday ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacak.

Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)

c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) nitelik tablosunda (Tablo-2) belirtilen ilgili puan türlerinden puan almış olmak,

ç. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,

d. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

Sınavlara gelirken adayların yanında getireceği belgeler:

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri aşağıda belirtilen sıraya uygun olacak şekilde üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır.

(1) Sınav çağrı belgesi,

(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

(4) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık ruhsatı, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Bilgisayar Sertifikası aslı veya onaylı sureti.

(5) Erkek Adaylardan;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)

(7) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(8) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

Mülakat Sınavı:

(1) Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak ve mülakat sınav çağrısı yapılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına alınacaktır.

(2) Mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

(3) Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(a) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara),

(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(d) Genel yetenek ve genel kültürü,

(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek.