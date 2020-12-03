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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

03 Aralık 2020 Perşembe - 13:09 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 13:15

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG terör  örgütünün Zeytin Dalı bölgesindeki sızma girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri  unsurları tarafından fark edildiği belirtildi.
 
Teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu aktarılan  açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
 
 "PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında  çıkan çatışmada, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin  muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş  altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen  İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir  acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan  rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı  ve sabır dileriz."

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Milli Savunma Bakanlığı şehit msb
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