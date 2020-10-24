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Milli Savunma Bakanlığı: 119 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 11:03 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 11:18

Milli Savunma Bakanlığı, geçen ay yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, sınır ötesinde 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, geçen ay yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, sınır ötesinde 66  olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:
Geçen ay yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, sınır ötesinde 66  olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirildi.
 
15 Temmuz 2016’dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve  sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi
 
(İdlib’deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından  takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir  alınmaktadır.”
 

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