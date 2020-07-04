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Milli Savunma Bakanı Akar: Fransa Türkiye'den özür dilemeli

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:26 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 13:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti. Akar, (Fransız gemisinin taciz edildiği iddiası) "Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli." açıklamasını yaptı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği  Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere  geldiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor.
 
Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında  görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile bir araya gelen Akar,  Mehmetçiğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda  karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ettiğini  belirtti.
 
Kahraman ve fedakar TSK mensuplarının "ölürsem şehit, kalırsam gazi"  anlayışı içinde büyük fedakarlık ve kahramanlıkla gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış  demeden kendilerine verilen görevleri büyük kahramanlıkla yerine getirmeyi  sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil  milletimizin sevgisi, güveni ve duası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve  destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir  noktadır." diye konuştu.
 
Akar, konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı  alınması gereken önlemler ile savunma ve güvenlik konularına değindi.
 
Türkiye ile Libya arasında 500 yıla varan ortak tarih, kültür, anlayış  ve inanç birlikteliği bulunduğuna işaret eden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Burada ciddi sıkıntı, haksızlık, adaletsizlik vardı. Biz de burada  atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet  neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna  kadar da burada olmaya devam  edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın,  bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil."
 
Yurt dışında görevli  personelin sadece kendi görevlerini yapmadığını,  aynı zamanda ülkelerini temsil ettiklerini ve bunun da kendilerine birtakım  sorumluluklar yüklediğini bildiren Akar, şöyle konuştu:
 
"Bizim buradaki görevimiz askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık.  Elimizden geldiğince Libyalı kardeşlerimize bu alanlarda katkı sağlamaya  çalışıyoruz. Darbeci Hafter'in bütün Libya'ya hakim olmak gibi hayali neredeyse  gerçek olmak üzereydi. Fakat sizlerin katkılarıyla dengelerin değişmesi bunu  durdurdu, engelledi. Bunu sadece biz değil dünya genelinde basın, akademi  kurulları ve askeri çevreler de 'Türkler geldi buranın kaderi, Hafter'in durumu  değişti' hükmünü rahatlıkla söylüyor."
 
Libya'yı temsil eden Fayiz es-Serrac hükümeti ile yapılan  mutabakatların yanı sıra Başbakan Serrac'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı davet  mektubu üzerine Libya'da görev yapmaya başladıklarını bildiren Akar, "Şimdi, o  kadar devlet başkanının bulunduğu ve üzerinde mutabık kaldığı metni bir tarafa  bırakmışlar Kahire'de kendilerine göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunlar  işi sulandırmaktan, kaçak dövüşmekten başka bir anlama gelmiyor. Bu arada Mısır  da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunların hiçbirinin geçerliliği yok,  bunların niyetleri herhangi bir şekilde çözüm, birlik ve beraberlikten yana  değildir. Kendi kişisel menfaatlerini yerine getirme çabasındalar. Bunların  niyetleri belli." ifadelerini kullandı.
 
Libya ordusunun, başkent Trablus'un güneyi ile Terhune ve çevresinde  Hafter'e bağlı güçler tarafından oluşturulan toplu mezarlardan aralarında kadın  ve çocukların da bulunduğu 200'den fazla ceset bulduğunu anımsatan Akar, "Bu bir  insanlık suçudur. Bunlara karşı mücadele eden insanlarla berabersiniz. Bu, onurlu  bir durum ve tutumdur. Kederde de kıvançta da Libyalı kardeşlerimizle beraberiz.  Libya Libyalılarındır. Biz Libyalıların hak ve hukukunu alması konusunda  kendilerine uluslararası hukuka uygun metinler çerçevesinde yardımcı olmaya  çalışıyoruz." diye konuştu. 
 
Libya'daki Mehmetçiğin görevini güzide bir şekilde yerine getirdiğine  dikkati çeken Akar, "Burada yaptıklarınız tarihteki önemli yerini mutlaka  alacaktır." dedi. 
 
Bakan Akar ve Orgeneral Güler, daha sonra Mitiga Hastanesi'ne geçti.  Bir dönem Hafter milislerinin saldırılarına hedef olan hastanede incelemelerde  bulunan Akar ve Güler, buradaki Türk sağlık personeli ile de sohbet etti.
 
Helikopterle TCG Giresun'a gitti
 
Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra askeri helikopterlerle Mitiga  Havaalanı'ndan, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisine  geçmek üzere hareket etti.
 
Helikopterle TCG Giresun'a inen Akar ve Güler, Savaş Harekat  Merkezi'nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Harekat Merkezi'ndeki görevlilerle  tek tek görüşen Bakan Akar ve Güler gemi personeli ile bir araya geldi.
 
Savunma ve güvenlik konularına ilaveten Akar, buradaki konuşmasında,  Yunanistan'ın Ege'de son dönemde gerginliği artıran davranışlarına da dikkati  çekti.
 
"Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 23 adanın 16'sının  silahlandırılması, askeri statü kazandırılması kabul edilemez" diyen Akar, "Bu  çok açık ve net şekilde Lozan'ı ihlaldir. Dünyanın hiçbir yerinde karasuları 6  mil, hava sahası 10 mil olan bir ada yoktur. EGEAYDAK'da hiçbir şekilde mutabakat  sağlanmamışken 'Hepsi benim' diyorsunuz. Bazı Yunan akademisyenler, siyasiler,  emekli askerler de bizim dediğimiz yönde yorumlar yapmaya başladı. Yunanlı  dostlarımızdan aklıselimle yapılan bu değerlendirmeleri dikkate almalarını  bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 
 
Deniz Kuvvetleri'nin Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya  kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, şöyle devam etti: 
 
"Ege, Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili hiçbir oldu bittiye meydan  vermeyecek, müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözüm uygun  bir çözüm olmayacaktır, bunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye, Kıbrıs'ta  garantördür. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin ve kendi haklarımızın gereği neyse  bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, aynı  dikkat ve hassasiyetle yapmaya devam edeceğiz. Bizim hak ve menfaatlerimizin  çiğnenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Diğer taraftan da iyi komşuluk ilişkileri,  diyalog, barışçıl yol ve yöntemler çerçevesinde uluslararası hukuka, deniz  hukukuna uygun şekilde yapılması gereken ne varsa yapacağız." 
 
Türk ve Yunan savunma bakanlıklarından askeri heyetlerin, ikisi  Atina'da olmak üzere üç defa toplantı yaptığını hatırlatan Akar, dördüncü  toplantının Ankara'da yapılmasını beklediklerini de söyledi. 
 
"Özür bekliyoruz" 
 
"Türk donanmasının Fransız askeri gemisini taciz ettiği" yönündeki  iddialara da değinen Akar, bunun tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.
 
Bununla ilgili Türkiye’nin haklılığını kanıtlayan bilgi, belge, görsel  kayıtların müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle  paylaşıldığını anımsatan Akar, Fransa'nın ise kendi iddialarını kanıtlayan  herhangi bir belge sunamadığına dikkati çekti.
 
Akar,  "Tüm bu olaylardan sonra yapılanın askeri değil tamamen politik  birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar olduğunu, dolayısıyla Fransa'nın  Türkiye'den özür dilemek zorunda olduğunu ifade ediyoruz." dedi.   
 
NATO’nun hala dünyanın en güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir  ittifakı olmaya devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti: 
 
"İttifakın sağlığı yerindedir, 'beyin ölümü' gerçekleşmemiştir. NATO,  gücünü değişen güvenlik ortamına başarıyla adaptasyonuna borçludur. Fransa dahil  30 NATO ülkesi, karada, havada, denizde, sivil ve asker unsurları ile dünya ve  bölge barışı, istikrarı için gece gündüz mücadele ederken, 'NATO’nun beyin ölümü  gerçekleşmiştir' gibi ifadeler doğru değildir.  İttifakın temsil ettiği dayanışma  ve müttefiklik geleneğine ciddi zarar veren bu söylemler, NATO’nun gerçekten  beyin ölümünü isteyenlerin işini kolaylaştırır."
 

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