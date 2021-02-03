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Milli Savunma Bakanı Akar, Macaristan Savunma Bakanı Benko ile baş başa görüştü

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 17:34 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 17:34

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile görüştü.


Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Budapeşte'deki  temaslarını sürdürüyor.
 
Macaristan Savunma Bakanı Benko ile bir araya gelen Akar, Askeri Tarih  Müzesi'nde törenle karşılandı.
 
İki bakan baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere  başkanlık etti.
Ortak basın toplantısında konuşan Akar, "değerli dostum" diye hitap  ettiği Macaristan Savunma Bakanı Benko'ya gösterdiği misafirperverlik ve sıcak ev  sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.
 
Görüşmelerin son derece yapıcı ve verimli olduğunu belirten Akar,  "Savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere tüm konuları bir kez daha gözden  geçirme fırsatı bulduk. Savunma sanayi dahil, ikili askeri iş birliği alanlarında  neler yaptığımızı ve bundan sonra neler yapmamız gerektiğini de bir kez daha  çalıştık. Yapıcı şekilde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.
 
"Her zaman gerçek bir dost ve müttefik olarak gördüğümüz Macaristan  ile savunma ve güvenlik konularında çok hızlı ilerleme kaydedebileceğimizi ifade  etmek istiyorum." diyen Akar, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Avrupa Birliği  savunma ve güvenlik konuları ile Ege, Balkanlar, Azerbaycan, Libya ve Afganistan  konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
 
Akar, bu konularda Türkiye'nin görüş ve tutumlarını açık şekilde  paylaşma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Karşılıklı iş birliğimizin, beraber  çalışmamızın sadece Macaristan ve Türkiye için değil, aynı zamanda NATO ve AB'nin  güvenlik konularındaki çalışmalarına çok önemli katkılar sağlayacağının da altını  çizmek istiyorum." dedi.
 
Karşılıklı eğitim, personel değişimi ve tatbikatların 2 ülke  arasındaki askeri iş birliği konularının başında yer alacağını dile getiren Akar,  şunları kaydetti:
"Macaristan Başkanı Sayın Orban ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan  tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerde çizilen bir çerçeve var. Bu çerçeve  içinde bizim savunma iş birliği konularını gerçekleştirmemiz gerçekten çok kolay  olmaktadır. Savunma ve güvenlik konusunda iki ülke arasındaki iş birliği  konusunda irade çok açık ve net. Bu siyasi iradeye bağlı olarak askerler  arasındaki görüşmelerle teknik ve operasyonel konuların bir an önce ilerlemesi  mümkün olacaktır. Bu çerçevede askeri diyalog toplantılarına önem veriyoruz.  Koronavirüs salgını nedeniyle askeri diyalog toplantılarımızı geçen sene yüz yüze  yapmak mümkün olmadı. Uzaktan görüntülü görüşme ile bu toplantılar  gerçekleştirildi. Bunun en kısa zamanda tekrarlanmasını, bu yıl da söz konusu  görüşmelerin yapılmasını arzu ediyoruz. Bunun çok faydalı olacağını  değerlendiriyorum."
 
Akar'dan davet
Akar, NATO'nun VJTF 2021 sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu  anımsatarak, Macaristan'ın buradaki katkısının daha da geliştirilmesine yönelik  değerlendirmesini paylaştı.
 
Orta Avrupa Tümeni konusundaki Macaristan inisiyatifini önemli olarak  nitelendiren Akar, "Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz. Bunun herkes  tarafından görünmesi, bilinmesi lazım. NATO çerçevesinde de tarihi perspektif  içinde de Macaristan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bizim için çok  önemli, anlamlı. Önümüzdeki dönemde, alınan kararlar çerçevesinde ilişkilerimizin  daha da gelişeceğini söylemek mümkün. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik  konusundaki iş birliğinin sadece iki ülke için değil, başta Avrupa ve NATO olmak  üzere tüm bölge ve Avrupa için de önemli katkılar sağlayacağını  değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Akar sözlerinin sonunda "değerli dostum" diye seslendiği Benko'yu  Türkiye'ye davet etti.
 
"Ortak amacımız güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasıdır"
Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ise Milli Savunma Bakanı Hulusi  Akar ile dostluğunun yeni olmadığını, Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı yaptığı  döneme kadar uzandığını vurguladı.
 
Akar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Benko, "İleriyi  gösteren birçok önemli konuyu görüşebildik. Bizim ortak çalışmalarımız NATO  içerisinde gerçekleşiyor ve ortak amacımız güvenlik, istikrar ve barışın  sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Akar ile 1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri'ni ziyaret  ettiklerini hatırlatan Benko, koronavirüs salgını geçtikten sonra Akar ile  Gelibolu'daki Macar Anıtı'nı ziyaret etme kararı aldıklarını bildirdi.
 
Batı Balkanlarda barış ve güvenliği sağlamada görevli Türk barış  misyonunun önemli katkılarda bulunduğunu aktaran Benko, yasa dışı göçle  mücadelenin kendileri için de önemli bir konu olduğunu anlattı. Benko, "Türkiye  kendi topraklarında 4 milyon mülteciyi barındırmak ve beslemekle bütün Avrupa'ya  ve Macaristan'a büyük katkı sağladı. Bu konuda hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  hem onun hükümetine hem de Akar'a tebrik ve derin teşekkürlerimizi sunmak  istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Benko'nun Türk Yıldızları talebi
Orta Avrupa'daki barışın sağlanması ve güvenliğin artırılmasına  yönelik kurdukları Orta Avrupa Tümeni'ne Türkiye tarafından verilecek destekten  dolayı teşekkür eden Benko, "Hem eğitim hem de yetenekleri geliştirme alanında iş  birliğimizi devam ettirebilirsek o zaman ancak sonuç alabiliriz." şeklinde  konuştu.
 
Savunma sanayi alanındaki iş birliğinin de önemine değinen Benko,  Türkiye'yi koronavirüs ile mücadelesindeki başarıdan dolayı tebrik etti, bu  konuda tecrübe alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını söyledi.
 
Uluslararası bir uçuş etkinliği düzenlemeye hazırlandıklarına da  değinen Benko, Akar'dan Türk Yıldızları'nın da bu gösteride yer almasını  istediklerini dile getirdi. Akar'ın konuya ilişkin desteğinden duyduğu  memnuniyeti ifade eden Benko, iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdürülmesinin  önemini vurguladı.
 

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