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Milli Savunma Bakanı Akar: Gereken ne varsa yapacağız

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 14:27 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 18:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Akar, "Yanınızda olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız, kazanacaksınız, biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar." dedi.


 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı  Orgeneral Yaşar Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanı'nda  askeri tören düzenlendi. 
 
 
Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş,   Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı  Abdulhakim Abuhalia ile Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer  Türk  ve Libyalı yetkililerce karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.  
 
 
Törenin ardından Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat  kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma  Komutanlığına gitti.  
 
 
Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım  Danışma Komutanlığında Türk ve Libyalı askerlerle bir araya geldi.
 
HEZİMETE UĞRAYACAKLAR
 
Akar, "Yanınızda olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında  Libyalı kardeşlerimiz için gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi  istiyorum. Haklısınız, kazanacaksınız,  biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar.  Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar." açıklamasını yaptı.
 
 
BAKAN AKAR VE GÜLER LİBYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı  Orgeneral Yaşar Güler, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. 
 
Akar ve Orgeneral Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat  Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldikleri  Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor.
 
Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile temasları kapsamında Libya  Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
 
Başbakanlık Sarayı'ndaki görüşmede konuşan Akar, "Öncelikle  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Her  şeyin çok daha iyi olması için ne lazımsa yapacağımızı ifade ettiler." dedi.
 
Serrac da Bakan Akar ile Orgeneral Güler'i Libya'da ağırlamaktan  duyduğu memnuniyeti ifade etti.
 
Görüşmeye, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Genelkurmay Başkanı  Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Libya Ordusu Ortak Harekat Dairesi Komutanı General  Usame Cuveyli de katıldı.
 
Libya Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada,  görüşmede ikili ilişkilerin ilerletilmesi, iki ülke arasında imzalanan mutabakat  muhtırası çerçevesinde askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin arttırılması  konularının ele alındığı aktarıldı.
 
  

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Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı Libya
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