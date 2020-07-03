Milli Savunma Bakanı Akar: Gereken ne varsa yapacağız

Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında Türk ve Libyalı askerlerle bir araya geldi.

HEZİMETE UĞRAYACAKLAR

Akar, "Yanınızda olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız, kazanacaksınız, biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar." açıklamasını yaptı.