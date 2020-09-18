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Milli Savunma Bakanı Akar'ın mutlu günü
Milli Savunma Bakanı Akar'ın mutlu günü
AA
| 18 Eylül 2020 Cuma - 17:53
| Son Güncelleme : 18 09 2020 - 17:53
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk kez dede oldu.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile gelini Melis Akar'ın ilk çocukları öğle saatlerinde dünyaya gözlerini açtı.
Anne ve oğlunun
sağlık
durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Bakan Akar da ilk defa dede olmanın mutluluğunu yaşadı.
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