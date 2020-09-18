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Milli Savunma Bakanı Akar'ın mutlu günü

AA |  18 Eylül 2020 Cuma - 17:53 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 17:53

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk kez dede oldu.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile gelini Melis Akar'ın ilk çocukları öğle  saatlerinde dünyaya gözlerini açtı.
 
Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Bakan  Akar da ilk defa dede olmanın mutluluğunu yaşadı.

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