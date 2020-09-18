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Milli Savunma Bakanı Akar: 'Hayal gören Macron'un kendisi'

18 Eylül 2020 Cuma - 12:38 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 13:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz Channel 4 televizyonuna son dönemdeki gelişmelere  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon araştırmalarına yönelik, Türkiye'nin  kendi kıta sahasında daha önce de yaptığı gibi tamamen teknik, bilimsel  çalışmalar yaptığını ifade eden Akar, "Kendi hakkımız çerçevesinde bunu  kullanıyoruz. Burada herhangi bir şekilde tahrik söz konusu değil. Bunu daha önce  de yaptık, Oruç Reis'de de bunu yapıyoruz. Kendi haklarımızı kullanmamızın bir  uzantısı bu. Şu anda Oruç Reis ilgili bakanlık tarafından planları çerçevesinde  limana alındı ama aynı anda diğer gemilerimiz kendi bölgelerinde çalışmalarını  sürdürüyor. Bizim çalışmalarımız planlı, programlı, açık, şeffaf, mevcut hakların  kullanılmasından ibaret." ifadelerini kullandı.
 
 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı açıklamalarına  ilişkin ise Akar, Türkiye'nin barıştan, diyalogdan yana olduğunu ve bu konuda  gayret gösterdiğini bildirdi. Bununla birlikte Türkiye'nin hak ve hukukunu da  kullanmaya devam edeceğini belirten Akar, şunları söyledi:
 
"Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için birtakım roller  peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendisine bir rol  kapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu  koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğumuzu sürdürmeye  hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan çeşitli  şekillerde sık sık yaptırımlardan bahsetmek de bir tehdit dilidir. Gerginliği  artırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu  olaylar. Avrupa Birliği'nin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme,  sınırları belirleme gibi bir yetkisi  söz konusu değil. Bunların bilinmesi,  görülmesi lazım. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm  kurallarına uymamız lazım. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin  döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki  yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun  yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz. "
 
Türkiye'nin Akdeniz'e yaklaşık 2 bin kilometre kıyısı olduğuna vurgu  yapan Akar, Yunanistan'ın Ege'de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları  silahlandırdığını aktardı.
 
Bunların arasında Meis'in de bulunduğunu ifade eden Akar, "Bu  uluslararası hukukun, ülkeler arasındaki anlaşmaların ihlali değil de nedir? Bu,  bize bir tehdit değil de nedir? Bu iyi komşuluk ilişkilerine karşı bir darbe  değil de nedir? Bunların hepsi gözardı ediliyor ve Yunan komşularımız bencil  şekilde kendi haklarından bahsediyorlar. Hiçbir şekilde bize hak tanımamak gibi  bir eğilimleri var. Bunun olması mümkün değil. Biz tekrar tekrar hakkımızı,  hukukumuzu ortaya koyuyor ve bunlara saygı gösterilmesini bekliyoruz" diye  konuştu.
 
NATO Karargahı'ndaki görüşmeler
 
Akar, Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuka uygun, diyalogla  çözümünden yana olduğunu belirterek, NATO Karargahı'nda Türk ve Yunan askeri  heyetleri arasındaki görüşmelere ilişkin, "NATO Genel Sekreteri görüşme talep  ettiğinde ilk 'evet' diyen biz olduk. Bu görüşmeleri, toplantıları da sonuna  kadar destekliyoruz. Dördüncüsü yapıldı. Daha önceki bu tür girişimlerde ve şu  anda da yine Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullar koymak suretiyle  bu konuları yavaşlatıyorlar. Biz bu toplantıların gerçekleşmesini sonuna kadar  destekliyoruz." diye konuştu.
 
Türkiye'nin her zaman diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerinden  bahsettiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:
 
"Fakat siz bizim haklarımızı çiğnerseniz, bunu da çiğnetmez,  oldubittilere müsaade etmeyiz diyoruz. Bu hiçbir şekilde tehdit olarak  algılanmamalı. Biz herhangi bir şekilde emperyalist bir hayal içinde değiliz, biz  burada hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz. 83 milyonluk halkımızın, 780 bin  kilometrekarelik Türkiye Cumhuriyeti devletinin hakkını, hukukunu korumakla  görevliyiz. Bunun görülmesi, anlaşılması lazım. Özellikle üçüncü tarafların,  ülkelerin tarafsız olarak, objektif olarak bunu görmesi lazım.  Yansız şekilde  bakıldığında ortadaki problemin ne olduğunu anlamak gerçekten basit. Fakat Avrupa  Birliği ve Macron başta olmak üzere bu konularda son derece yanlı, önyargılı,  taassupla yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bunlar çözüme değil, çözümsüzlüğe katkı  sağlıyor. Gerçekten biz diyalog, diplomasi istiyoruz. Görüşelim, tartışalım ve  problemlerimizi kimsenin tahrikine meydan vermeden kendi başımıza çözelim  istiyoruz. Biz medeni iki komşu olarak problemlerimizi konuşarak, diyalog  yoluyla, diplomasiyle çözmeye çalışıyoruz. "
 
Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerin  görüşüldüğü toplantıların ikisinin Atina birinin de Ankara'da yapıldığını  hatırlatarak, dördüncü toplantı için Yunan heyetini Ankara'ya beklediklerini de  sözlerine ekledi.
 
  
 

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