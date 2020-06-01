Bakan Akar: Hava Kuvvetleri'miz dünyanın önde gelen kuvvetleri arasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Hava Kuvvetleri; 'İstikbal Göklerdedir' sözünden aldığı ilhamla kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuşmuş ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasındaki saygın yerini almıştır" dedi.

Bakan Akar, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, askerî havacılık alanında bir asrı aşan tecrübesi, nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla göğüslerini kabartan, milletin semalardaki gururu ve çelikleşmiş ifadesi olan Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 109'uncu yılını coşku ve heyecan içinde kutladıklarını bildirdi.

Risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı, her alanda büyük değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde, özellikle yakın çevrede yaşanan krizlerin; etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvetlere sahip olmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Akar, "Bu nitelikleri haiz silahlı kuvvetler için de güçlü kara, deniz, hava ve uzay gücü şarttır. 01 Haziran 1911'de kurulan Türk Hava Kuvvetleri; 'İstikbal Göklerdedir' sözünden aldığı ilhamla kendisini sürekli geliştirerek bugünkü üstün hava teknolojisine kavuşmuş ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasındaki saygın yerini almıştır" dedi.

'MİLLETİMİZİN GURUR KAYNAĞI'

Bakan Akar, hava kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer unsurları ile uyum içerisinde çalışarak ve sahip olduğu eşsiz yetenekleri kullanarak büyük başarılar elde edilmesine önemli katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: