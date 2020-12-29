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Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu! Türk askeri Azerbaycan'da...

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 17:50 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 18:05

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan mutabakat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Azerbaycan'a gittiğini açıklayarak, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal göreve başlayacaklar" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,  kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı video konferans yöntemi ile  yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Afganistan, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile  Libya Görev Grubu Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti  Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti ve  Donanma komutanları, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi  verdi, bir yıllık değerlendirme yaptı.Başarılı faaliyetleri dolayısıyla TSK personelini tebrik eden Akar,  Mehmetçiğin kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini, bundan  sonra da getirmeye devam edeceğinin altını çizdi.Savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Bakan  Akar, Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında olan topraklarını "Tek Vatan  Harekatı" ile kurtardığını hatırlattı.
 
 Akar, 44 günde başarıyla tamamlanan harekatın ardından, 9 Kasım'da  ateşkes ilan edildiğini belirterek, sonrasında Rusya Savunma Bakanı ile  yaptıkları mutabakatla ortak merkezin çalıştırılmasını kararlaştırdıklarını  vurguladı. Akar, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak  merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35  subayımız, derhal göreve başlayacaklar" diye konuştu. Ayrıca, bölgedeki mayın ve el yapımı patlayıcı ile mücadele  kapsamında, TSK unsurlarının faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Akar, "İnsani  yardım faaliyetleri çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize elimizden gelen  desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı can kardeşlerimizin haklı,  şerefli mücadelelerinde onların yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam  edeceğiz." dedi.
 
  
 
 "Siyasi çözümü destekliyoruz"
 
 Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık ortak tarih ve kültür bağlarının  bulunduğunu belirten Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin Libya ile iş birliği yaptığını  anımsattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'da yapılan anlaşma kapsamında, askeri  eğitim, iş birliği, danışmanlık faaliyetini yerine getirdiğini dile getiren Akar,  çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 bin Libyalının eğitim aldığını söyledi. Milli Mutabakat Hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından  tanınan Libya'nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, Türkiye'nin söz konusu  hükümetin daveti üzerine Libya'da bulunduğunu, buradaki faaliyetlerinin tamamen  uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti. Libya'daki siyasi görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Akar, şunları  kaydetti:  "Bir an önce siyasi çözümün gelmesi için elimizden gelen gayreti,  desteği ilişkide olduğumuz bütün muhataplarımıza da anlatıyoruz. Sürecin bu  şekilde gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz. Başından beri dediğimiz gibi  'Libya Libyalılarındır ve Libya'daki problemi Libya'daki kardeşlerimiz  çözecektir.' Siyasi çözümü destekliyoruz. Libyalı kardeşlerimize bugüne kadar her  türlü yardımı ve desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daima Libyalı  kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduk."
 
"Hiçbir oldubittiye fırsat vermeyeceğiz"
 
 Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tüm sorunlarına iyi  komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı, siyasi çözümler  bulma gayretinde olduğunu ifade eden Akar, şöyle konuştu: "Uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve teamüller çerçevesinde,  Türkiye'ye ait olan haklara karşı çok ciddi tacizler olmaktadır. Bunlara karşı da  biz ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için  de gece-gündüz demeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Hiçbir oldubittiye fırsat  vermeyeceğimizi, hak ve hukukumuzu asla çiğnetmeyeceğimizi, KKTC'deki Türk  varlığının kabulünden başka çare olmadığını, eğer egemen ve eşit haklara sahip  Türk halkının varlığı kabul edilmezse hiçbir şekilde çözümün söz konusu  olamayacağını söyledik, söylemeye devam ediyoruz."
 
 "Şımarık muhakemeye dayalı, bencil istekler"
 
 Yunanistan'ın Ege'de gayriaskeri statüdeki 16 adayı uluslararası  hukuka aykırı şekilde silahlandırdığına dikkati çeken Akar, "Bu nasıl bir mantık?  Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler-gidişler,  ziyaretler... Bu tahrik, taciz değil de nedir?" diye sordu. Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi ve güven artırıcı önlemler  çerçevesinde yapılan, ayrıca NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma görüşmelerinin  olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti: "Bunların hepsine biz 'evet' diyoruz, Yunan tarafı hiçbirine gelmiyor.  Neden? Çünkü çekiniyorlar, korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Haklı değiller. Biz  haklıyız onun için de güçlüyüz. Onun için hiçbir toplantıdan uzak durmamız söz  konusu değil. Bu münasebetlerimizi bu şekliyle sürdürüyoruz. Diyoruz ki 'bir an  önce oturalım, konuşalım iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası  hukuka uygun şekilde, diyalog yoluyla bütün sorunlarımıza siyasal çözümler  bulalım.' Gerginliği giderelim tırmandırmayalım olayları. Fakat kendileri gece  gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti  gösteriyorlar. Niçin? Çünkü bunlar kendilerine değil dayandıklarına, arkalarında  kim varsa onlara güveniyorlar. Fakat o güvendikleri dağlara da kar yağdı. AB  Zirvesi'nde bir-iki devlet dışında kimse bunların şımarık muhakemeye dayalı,  bencil isteklerine evet demedi."   Türkiye'nin bu konuda sadece sahada değil, masadaki mücadelesini de  sürdürdüğünü vurgulayan Akar, "Üçüncü ülkelerden istediğimiz tek şey, objektif  olmalarıdır." dedi. Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Hulusi Akar,  "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı  Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde  Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi  anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin  başındadır." ifadelerini kullandı.
 
  
 
 

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