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Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu! Örgüte ağır darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi...

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 17:30 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 17:30

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırıyla ilgili, "Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 1581 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırıyla ilgili, "Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 1581 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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