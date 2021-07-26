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Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu! Örgüte ağır darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu! Örgüte ağır darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi...