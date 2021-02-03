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Bakan Akar'dan flaş Yunanistan açıklaması! 'Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz'

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 10:48 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 11:04

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Almanya ile) Önümüzdeki günlerde özellikle savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımlar atılacağını değerlendiriyorum. (Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısı) Toplantıların devamı için Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile  gerçekleştirdiği ve iki saati aşan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Samimi ve yapıcı olarak nitelendirdiği görüşmede birçok konuda görüş  alışverişinde bulunma fırsatı bulduklarını dile getiren Akar, "Görüşmenin sonunda  da birçok konuda benzer görüşlere sahip olduğumuzu büyük bir memnuniyetle  müşahede ettik. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeye bağlı olarak özellikle savunma  ve güvenlik konularında bazı somut adımların atılacağını değerlendiriyorum." diye  konuştu.
 
Almanya'nın NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi dahil Avrupa güvenliği ve  siyasi yapılarında, ekonomik kuruşlarda Türkiye'nin en önemli müttefik ve  ortakları arasında yer aldığını ifade eden Akar, "Yürüttüğümüz çalışmaların  önümüzdeki döneme çok daha olumlu şekilde yansımasını bekliyoruz. Sayın  Cumhurbaşkanımızın Sayın Şansölye Merkel ile yaptığı görüşmelerde çizdikleri  çerçeve içinde önümüzdeki dönemde daha yapıcı, olumlu, üretken birtakım  çalışmalar yapmamız mümkün olacaktır diye değerlendiriyorum." ifadelerini  kullandı.
 
Görüşmenin ardından yapılan kısa açıklamada iki Bakanın da NATO  vurgusu yaptığı hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine Akar, şunları  söyledi:
 
"Sayın Bakan'ın da değişik yer ve zamanlarda bahsettiği gibi  Türkiye'nin ne kadar samimi, güvenilir bir NATO müttefiki olduğu herkesin  malumudur. Bu çerçevede bugüne kadar NATO üyesi olarak bütün sorumluluklarımızı  yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Bu konuda son derece hassas  olduğumuzu, çalışmaları en iyi şekilde yapmak için gayret içinde olduğumuzu  kendilerine ifade ettik. Gerek birlik tahsisi, gerek operasyon ve tatbikatlar  ayrıca finansal destek konusunda da Türkiye'nin önde gelen NATO müttefiklerinden,  ortaklarından biri olduğu herkesin malumu. Dolayısıyla bizim NATO ile olan  münasebetlerimiz son derece yapıcı, iyi bir şekilde gerçekleşmektedir."
 
NATO Karargahı'ndaki görüşmeler
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens  Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Türkiye ve Yunanistan askeri  heyetleri arasında Doğu Akdeniz ve Ege'deki problemlerin çözümüne katkıda  bulunmak üzere NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma toplantılarının başlatıldığını  anımsatan Akar, "Bugüne kadar 8 toplantı yapıldı. Bu toplantıların devam etmesini  bekliyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın da bu konuya biraz daha fazla ilgi  göstermesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu toplantıların daha verimli olması  söz konusu." dedi.
 
 Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin İstanbul'da  yapıldığını hatırlatan Akar, "İlaveten bizim daha önce başlattığımız güven  artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan çalışmalar var. Bunların ikisi Atina'da  gerçekleştirildi biri Ankara'da yapıldı. Bunun dördüncüsü için de ev sahipliği  yapmaya hazır olduğumuzu muhataplarımıza ilettik. Toplantıların devamı bakımından  Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Bu toplantılarla diyaloğu  sürdürmek suretiyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlere siyasi, barışçıl  çözümler bulmayı umut ediyoruz. Bu konuda biz son derece istekliyiz. Bu  sorunların çözülmesi için gerekli katkıları sağlamaya hazır olduğumuzu herkesin  bilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 
 "Takipçisi olduğumuz bilinmeli"
 
 Başta Almanya olmak üzere Avrupa'dan yapılan "Doğu Akdeniz'de  gerilimin azaltılması"na yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine de Akar,  "Türkiye olarak bizim yaptığımız bütün faaliyetleri gözden geçirdiğinizde  araştırma gemilerimizin yaptıkları teknik ve bilimsel çalışmaların dışında  herhangi bir şey yok." diye konuştu.
 
Yunanistan'ın ise özellikle NAVTEX konusundaki faaliyetlerine dikkati  çeken Akar, "Komşumuz Yunanistan birçok NAVTEX ilan etti fakat bunlardan çok  azını kullanıyor. Biz bu konularda dahi son derece hassas, dikkatli davranıyor,  iki ülke arasındaki münasebetleri olumsuz etkileyecek her türlü tavır ve  hareketten kaçınıyoruz. Fakat diğer taraftan da bizim hakkımız olan bazı konular  var. O konuların da takipçisi olduğumuzu herkesin bilmesi gerekiyor." dedi.
 
Konuya ilişkin üçüncü tarafların objektif yaklaşmalarına yönelik  talepleri hatırlatılarak Almanya'nın bu konudaki yaklaşımına yönelik  değerlendirmesi sorulan Akar, şu yanıtı verdi:
 
"Almanya'nın bu konuda son derece tutarlı, ilkeli davrandığını  görüyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. AB dönem başkanlığı sırasında Sayın  Merkel'in Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığı görüşmelerde de gerçekten bu konuda  tutarlı, son derece güven verici bir tutum izlediler. Biz bu tutumun hem AB hem  NATO üyesi ülkelerle diğer ülkelere de örnek olmasını temenni ediyoruz,  diliyoruz. Yaptığımız görüşme sırasında bunu Sayın Bakan birkaç kez değişik  şekilde ifade ettiler. Onlar olayın bir şekilde Türkiye ve Yunanistan arasında  görüşmeler yoluyla çözülmesini desteklediklerini, bu konuda yardımcı olacaklarını  tekrar tekrar ifade ettiler."
 
"Olumlu gelişmeler bekliyoruz"
 
Alman Bakan ile görüşmesinde Türkiye ve Almanya arasındaki savunma  sanayinde iş birliği konularının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine  Akar, "Almanya ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli silah  sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda çok sıkı iş birliğimiz var.  Önümüzdeki dönemde bu manada olumlu gelişmeler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Akar, Türkiye'nin İHA üretiminde önemli bir noktaya geldiğini  vurgulayarak, "İHA konusu dahil birçok konuda da ayrıca iş birliği yapmak  suretiyle çalışmalarımızı sürdürebileceğimizi ifade ettik." diye konuştu.
 
"Samimi ev sahipliği, içten misafirperverlik"
 
Görüşme öncesi ve sonrasında Karrenbauer ile samimi diyalogları  hatırlatılarak görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilere yansımasının sorulması  üzerine Akar, şu yanıtı verdi:
 
"Özellikle savunma ve güvenlik konularına ilişkin Sayın Bakan  Karrenbauer ile yaptığımız görüşmede çok samimi, açık, dostane ev sahipliği  gördük. NATO'da müttefik olan ve uzun yıllardan beri tarihi geçmişi ve ortak  değerleri olan Almanya'da gösterilen misafirperverlik bizi de son derece memnun  etti. Bu tavrın önümüzdeki dönemlerde somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz.  Savunma güvenlik konuları başta olmak üzere siyasi ekonomik konular dahil diğer  konularda da olumlu gelişmeleri bekliyoruz."
 
Karrenbauer'in görüşme sonrası yaptığı "zorlu konuların da ele  alındığına" yönelik değerlendirmesi hatırlatılarak bu konuların neler olduğunun  sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:
 
 “Son derece samimi, açık, şeffaf görüş alışverişinde bulunduk. FETÖ  konusunda, YPG'nin PKK'dan farklı olmadığı, İrini operasyonunun BM tarafından  tanınan Milli Mutabakat Hükümetini cezalandırmak gibi pratikte bir sonuç  doğurduğu konularındaki görüş ve değerlendirmelerimizi Sayın Bakan ile paylaştık.  Biz Almanya'yı çok yakın dost, ortak ve müttefik olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu  konular dahil tüm konuları görüşmek suretiyle bir çözüme varabileceğimizi bunun  da Türkiye, Almanya ve Avrupa için iyi sonuçlar doğuracağına inandığımızı  belirtmek istiyorum."
 
Macaristan ziyareti
 
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya ziyaretinin  ardından dün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geçti.
 
Havalimanında, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko tarafından  karşılanan Bakan Akar, Budapeşte Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.
 
Buradaki anma töreninde ilk olarak Akar daha sonra ise Benko, 1. Dünya  Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri anısına yapılan anıta çelenk koydu. İki ülke  ulusal marşlarının çalındığı törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından  Bakan Akar ve Benko, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı. Akar, beraberinde  Benko ile Gül Baba Türbesi’ni de ziyaret etti.
 
Gül Baba Kültür Merkezi’ni de gezen Akar ve Benko, çalışmalar ve sergi  salonundaki eserlere yönelik bilgi aldı.

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Almanya Hulusi Akar açıklama
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