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Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye sert tepki: Kararı kınıyoruz

AA |  15 Aralık 2020 Salı - 14:55 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 16:22

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin yaptırım kararına tepki göstererek, "Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin  Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararının müttefiklikle, mevcut askeri, politik  gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek, "Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki  ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin  savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam  edilecektir" dedi. 
 
Akar, AA muhabirine, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım  kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma  sistemi tedariki nedeniyle, müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle  bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım  uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki  güveni kökünden sarsacağı açıktır." diyen Bakan Akar,  ciddi bir hava ve füze  tehdidi altındaki Türkiye'nin ve 83 milyon vatandaşının hava ve füze savunması  dahil, güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını  belirtti.
 
Akar, şunları kaydetti:
"Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini  sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya  yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kore savaşından bu  yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askeri, politik durum çerçevesinde bölgesel  ve küresel savunma ve güvenlik konularında iş birliği ve dayanışmaya dönülmesi,  bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlayacaktır."
  
 
MSB: Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır
 
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), ABD'nin Türkiye'ye  yönelik yaptırım kararlarıyla ilgili, "Müttefiklerimizden, ülkemizin ve  milletimizin güvenlik ihtiyaçlarını görmelerini, anlamalarını beklemek  hakkımızdır." değerlendirmesi yapıldı. 
 
MSB'den yapılan açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım  kararları kınandı.
 
"ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma  sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle ve  NATO ittifakının güvenliği ile bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz."  ifadesine yer verilen açıklamada, bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının  müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde "müttefikler arasındaki güveni  kökünden sarsacağının" açık olduğu vurgulandı.
 
Ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki Türkiye'nin ve 83 milyon  vatandaşının hava ve füze savunması dahil güvenliği için gerekli her türlü  tedbirin alındığı ve alınacağı belirtilen açıklamada, "Bunu yaparken başta NATO  olmak üzere tüm müttefiklerimize karşı taahhütlerimizi de eksiksiz olarak yerine  getirmekteyiz. Müttefiklerimizden de ülkemizin ve milletimizin güvenlik  ihtiyaçlarını görmelerini, anlamalarını beklemek hakkımızdır." ifadesi  kullanıldı.
 
Türkiye için S-400 tedarikinin defalarca belirtlidiği üzere bir tercih  değil zorunluluk olarak ortaya çıktığının altı çizilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:
"S-400'ün NATO sistemlerine veya NATO sistemlerine bağlı milli  sistemlere entegre edilmeyeceği ve diğer NATO ülkelerinde bulunan Rus menşeli  sistemler gibi kullanılacağı müttefiklerimize bildirilmiştir. S-400'ler ile  F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma  grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır. Sorunun çözümünün tartışılması  yerine yaptırım uygulanmasının seçilmesinin çözüme değil çözümsüzlüğe doğru  atılan bir adım olduğu iyi görülmelidir.
 
Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini  sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya  yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kore savaşından bu  yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askeri, politik durum çerçevesinde bölgesel  ve küresel savunma ve güvenlik konularında iş birliği ve dayanışmaya dönülmesi,  ülkelerimiz yararına olduğu gibi bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli  katkılar sağlayacaktır."
 

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