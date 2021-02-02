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Milli Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşı Karrenbauer ile görüştü

AA |  02 Şubat 2021 Salı - 16:30 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 16:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile görüştü.


Akar için resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Berlin'deki Savunma  Bakanlığında askeri tören düzenlendi.
 
 Bakanlığa gelişinde Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer tarafından  karşılanan Akar, Asker Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.
 
Anıt'taki törenin ardından Bakan Akar, tören kıtasını selamlayarak  Savunma Bakanlığı binasına geçti.
 
 Burada iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Akar ve  Karrenbauer baş başa görüştü.
 
 Daha sonra Akar ve Karrenbauer, çekilen hatıra fotoğrafının ardından  açıklamada bulundu.
 
 Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, "Sayın Bakan  ile çok samimi, yapıcı görüşmemiz oldu. Hem iki ülke hem de NATO ve AB  çerçevesinde güvenlik ve savunma konuları başta olmak üzere birçok konuyu konuşma  fırsatı bulduk." diye konuştu.
 
Karrenbauer de yoğun geçen önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini  belirterek, "NATO çerçevesinde son derece önemli görüşmelerdi. Elbette eleştirel  bir şekilde ele aldığımız hususlar da oldu ama tabii ki iyi ortaklar arasında her  zaman söz konusu olan bir şekilde bu konuları ele aldık. Özellikle mevkidaşımla  burada, şahsen Berlin'de görüşebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğumun bir kez  daha altını çizmek isterim." ifadelerini kullandı.
  
Açıklama sonrasında Karrenbauer, Bakan Akar'ı makam aracına kadar  uğurladı. Bu sırada iki Bakan arasında samimi diyaloglar gerçekleşti.
 
Akar ve Karrenbauer, Türkiye ve Almanya arasındaki samimi dialoğun  sürdürülmesine yönelik kararlılıklarını ifade etti.
 
Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya Savunma Bakanlığını  ziyareti öncesi Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini de ziyaret ederek, Büyükelçi  Ali Kemal Aydın'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Karrenbauer
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