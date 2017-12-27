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Milli Savunma Bakanı açıkladı! Anlaşma sağlandı

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 16:14 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 16:27

Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi.


illi Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye'nin  Rusya'dan satın alacağı S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "İki sistem, 4 adet  batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi. 
 
Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tunus Cumhurbaşkanı  El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrasında  gazetecilerin, Rus basınında yer alan, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in  Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma  sistemi bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına  ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi  sağlandı." ifadesini kullandı.
 
Milli Savunma Bakanı Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle  alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse  edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım.' şeklinde görüş  ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti." diye konuştu.
 

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