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Milli savaş uçağı için teknolojik seferberlik

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 16:51 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 16:51

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak (MMU) için ülkedeki tüm kabiliyetler bir araya getirilerek, kapsamlı bir çalışma yapılıyor.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil,  3'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, MMU  Projesi'nin ilerlediğini, 18 Mart 2023'te aviyoniklerin, kontrol ve hidrolik  sistemlerin yer aldığı prototipin ilk kez motor çalıştıracağını ve yer testlerine  başlanacağını söyledi.
 
Proje için "çok sıkı" bir takvim yaptıklarını ve bunu takip  ettiklerini dile getiren Kotil, proje kapsamında hem kendilerinin öğrendiği hem  öğrettikleri bir süreç yürüttüklerini belirtti.
 
Kotil, projede görev alan mühendis sayısının 1000'e ulaştığı bilgisini  vererek, şirketteki toplam mühendis sayısının ise 4 bini geçtiğini kaydetti.
 
MMU için hazırlanan hangarın bu yıl biteceğini ifade eden Kotil, şöyle  konuştu:
 
 "Gizli proje olduğu için özel bir hangar. Mühendislik binasıyla iç içe  olacak. Dışarıdan izole, kendi iletişim altyapısı, yüksek hesaplamalı  bilgisayarları bulunan bir yapı olacak. Rüzgar tünelimiz 2022 sonunda devreye  girecek. Bizim için, Türkiye için, ülkenin bekası için en önemli proje 5'inci  nesil savaş uçağı. Bu nedenle titizlikle çalışıyoruz. İş yoğunluğumuz bizi  'öldürüyor' ama iş yoğunluğundan dolayı ürettiğimiz sinerji bütün problemleri  rahatlatıyor."
 
Projeler birbirini destekliyor
 
Hürjet'in de 2022 sonunda uçacağına dikkati çeken Kotil, bu uçağın yer  testlerinin yapılacağı sistemin MMU testlerini kolaylaştıracağını, Gökbey  helikopterinin tam ölçekli yorulma test altyapısının da önce Hürjet, sonrasında  MMU için kullanılacağını bildirdi. Temel Kotil, "Bütün projelerimiz birbirine  destek veriyor. Aksungur'da elde edilen uçuş kontrol sistemi, F-16'da  öğrendiğimiz uçuşla ilgili tecrübelerimiz MMU'da kullanılacak. Her bir proje  zorluk getirse bile birbirine destek olduğu için kolaylık da sağlıyor."  değerlendirmesinde bulundu.
 
MMU'nun parçalarının üretiminin 2022 sonuna kadar tamamlanacağını  belirten Kotil, şunları söyledi:
 
 "2022'de uçağı gösteririz. Şu anda parça üretimi başladı. MMU'nun en  önemli parçası motorları tutan 5 metreye 3 metre titanyumdan parçalar. İmalatı en  zor parça bu. İmalat konusunda biz çok iyiyiz. F-35'in orta gövdesini yapıyoruz,  imalat açısından bundan kolay bir proje değil. İmalatta sıkıntı yaşamayacağımızı  düşünüyoruz. Buna rağmen ekstra tedbirlerle gidiyoruz. Motor çalıştırmadaki 18  Mart 2023 hedefini tutturmak bizim için çok değerli."
 
20 bin parça için görev dağılımı
 
Temel Kotil, MMU'nun 20 bin parçadan oluştuğuna işaret ederek,  başlangıçta hazır motor kullanılacağını daha sonra TRMotor tarafından  geliştirilecek motorun uçağa entegre edileceğini aktardı.
 
İnişte ortaya çıkan kuvvetle 60 tona ulaşacak yükü taşıyacak iniş  takımlarını geliştirip üretmek için bir ortaklık oluşturduklarını ifade eden  Kotil, "Altınay, TUSAŞ ve bir İtalyan şirketiyle kurdumuz ortaklığımız var.  İtalyan şirket aynı zamanda Altınay ile birlikte Hürjet'in iniş takımlarını  yapıyor. Türkiye burada iniş takımı yeteneği kazanmış oldu." dedi.
 
İklimlendirme sistemi için Türk firmalarıyla ortak şirket kurulduğunu  ve bu ihtiyacın yerli imkanlarla karşılanacağını vurgulayan Kotil, şunları  kaydetti:
 
"Aviyonikleri, bilgisayar donanımlarıyla ilgili ASELSAN'ımız var,  yazılımıyla ilgili HAVELSAN'ımız var, TUSAŞ'ın kendi yazılım ekibi var. Savaş  uçaklarında kanatların, kontrol yüzeylerinin hareketlerini sağlayan aktüatörleri  TUSAŞ, Altınay ve bir Ukrayna firmasının kurduğu ortaklık yapıyor. Kokpiti saran  saydam kanopiyi yerli olarak üretmek için çalışıyoruz. Uçağın burnunda çok etkili  bir radar var. Bu görevi ASELSAN'a verdik, yapıyor. Uçak üzerinde sensörler,  algılayıcılar var, ASELSAN'a, HAVELSAN'a verdik. Merkez bilgisayarları TÜBİTAK  BİLGEM yapıyor. Güç dağıtım sistemini Pavotek geliştiriyor. Bu uçakta  Türkiye'deki bütün kabiliyetleri devreye almış durumdayız. Savaş uçağı yapmak  demek, katkı verebilecek tüm unsurları devreye almak anlamına geliyor. Kim ne  yapmak istiyorsa iş veriyoruz. TUSAŞ'ın buradaki ana rolü tasarım, geometriyi  bitirmek. Dış geometri bitti, kontrol yüzeyleri bitti, şimdi yapısal iskeleti,  şekillendirmeyi yapıyoruz. Bunu bizden başkası yapamaz. Bunun içine  giydireceğimiz bütün ekipmanları bize başkaları yapıyor. Bunların yerli ve milli  olması gerekiyor. Savaş uçağı demek, yerli ve milli demek oluyor. A'dan Z'ye  motor dahil her şey zamanı geldiğinde yerli ve milli olacak. Bu nedenle Türk  firmalarını olabildiğince projeye dahil ediyoruz, kontrat veriyoruz. 'Yapabilecek  kim varsa gelsin' diyoruz."
 
 Temel Kotil, projedeki insan kaynağını da artırmayı sürdüreceklerini,  MMU için 3 bin mühendis istihdam etmeyi planladıklarını söyledi. Kotil, "Bu bir  maraton, bu uçakla Türkiye savaş uçağı üretebilen ülkeler arasına giriyor.  Gençlerin bu heyecana ortak olmasını istiyoruz. Gelin, bizimle çalışın, bir  tarafından dokunun." diye konuştu.
 

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