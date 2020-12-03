Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 2021! Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2021 Yılbaşı bilet fiyatları!

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu. Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım devam ederken yılbaşı bilet fiyatları da merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ve Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi miktarı...

Bir yılbaşı geleneği olan Milli Piyango 'da büyük ikramiye heyecanı yaşanıyor. Yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Bu yıl koronavirüsün gölgesinde geçecek olan yılbaşında Milli Piyango heyecanı yaşanacak. Her yıl dağıttığı ikramiye miktarı ile dikkat çeken Milli Piyango'da büyük ikramiye belli oldu. Yılbaşı büyük ikramiyesinin hayalini kuran pek çok kişi bilet fiyatlarını araştırmaya başladı bile. Peki, 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı ikramiyesi ne kadar 2021? Yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiyesi!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 100 milyon lira olmak üzere toplam 563 milyon 400 TL ikramiye dağıtılacak. 18 Kasım’dan itibaren oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler.

2021 TOPLAM YILBAŞI İKRAMİYE TUTARI...

Milli Piyango tarafından açıklanan ikramiye adetleri ve ikramiye bilgileri şu şekilde:

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 100.000.000 100.000.000 2 10.000.000 20.000.000 10 1.000.000 10.000.000 30 120.000 3.600.000 100 10.000 1.000.000 200 5.000 1.000.000 500 1.000 500.000 10.000 500 5.000.000 40.000 400 16.000.000 200.000 300 60.000.000 700.000 200 140.000.000 2.000.000 100 200.000.000 63 Tes. İkr. 100.000 6.300.000 2.950.906 563.400.000

31 ARALIK'TA YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ ÇEKİLECEK

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallaradresinden ulaşmak mümkün.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

YILBAŞI İKRAMİYESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, 2018'de 70 milyon lira, geçen yıl ise 80 milyon lira verilmişti.