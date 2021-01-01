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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti

01 Ocak 2021 Cuma - 15:24 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 15:24

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin alındığı yer Manisa Akhisar olarak açıklandı. Satılmayan diğer üç çeyrek biletin ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.


Sisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Satılmayan diğer üç çeyrek biletin ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi çekilişi canlı yayında yapıldı. Bu yıl, 100 milyon liralık büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 100 milyon, 10 milyon, 1 milyon, 120 bin, 10 bin, 5 bin, bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.
 
 
AMORTİLER 0 VE 5 OLDU 
 
Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu.
 
TEK BİR BİLETE ÇIKTI
 
Sisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Satılmayan diğer üç çeyrek biletin ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar’dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.
 
 
 Milli Piyangodan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikramiye tutarları ve  kazanan numaralar şöyle:
 
  100.000.000 lira ikramiye kazanan numaralar
 
    9884757
 
  10.000.000 lira ikramiye kazanan numaralar
 
      3813252    8216776
 
  1.000.000 lira ikramiye kazanan numaralar
 
    0878248 1091609 3011373 5529827 6015846 6215270 7975438 8209463
 
    8491366 9927578
 
 120.000 lira ikramiye kazanan numaralar
 
   0786427 1149804 1259479 2309341 3043636 3312378 3447800 3612599
 
    4031812 4308593 4482473 4714334 4860396 5308813 5367672 5787953
 
    6338587 6352764 6354870 6505152 7683590 8248960 8628569 9074687
 
    9186926 9226048 9499197 9751643 9986763 9989608
 
 10.000 lira ikramiye kazanan numaralar
 
      0106598 0206075 0290712 0337447 0512389 0553050 0691011 0869903
 
      0880807 0894591 0928162 0929389 0929604 0979843 0982520 1003303
 
      1065184 1146786 1158652 1376436 1460987 1493282 1750484 1817607
 
      1860949 1981937 2238384 2275828 2325717 2638064 2692740 2729157
 
      2756377 2915185 2955066 3014604 3402648 3630314 3718191 3930517
  
    4001754 4217450 4326654 4342372 4399558 4701534 4743712 4938985
 
      5085054 5142621 5164794 5228109 5323128 5340214 5393884 5599555
 
      5610241 5851982 5885277 5979616 6024890 6064002 6087564 6202321
 
    6343481 6441284 6460939 6552587 6556644 6692569 6969682 7028178
 
    7092858 7137156 7393495 7481420 7722537 7758994 7861988 8211932
 
      8215939 8686639 8749220 8750392 8777482 8806311 8824549 8853344
 
    8856005 8970760 9135344 9242476 9267039 9289810 9308903 9333522
 
    9405513 9861669 9899874 9973378
  
 
   5.000 lira ikramiye kazanan numaralar
 
 
    0054528 0088099 0114162 0120602 0147175 0284497 0354575 0446093
 
    0450018 0496527 0520879 0543397 0576041 0578848 0590937 0713871
 
      0714901 0784503 0786936 1014552 1026503 1043593 1063841 1157117
 
      1345919 1359249 1459687 1547575 1584130 1598362 1677398 1729822
 
 
    1775967 1807011 1824840 1833479 1873881 1874973 1880874 1965783
 
 
    2007565 2065509 2113463 2148445 2173621 2188790 2240019 2241904
 
      2306574 2416124 2430848 2435156 2469477 2533602 2564400 2655324
 
 
    2672133 2673558 2904023 2905146 3044607 3141336 3147669 3210518
 
 
    3287408 3682048 3293200 3765126 3486359 3771577 3525852 3774787
 
 
    3526591 3935614 3591595 4000983 3599221 4205629 3607765 4360705
 
 
    4402282 4403852 4486106 4486419 4500020 4514241 4522393 4574408
  
 
    4612249 4680712 4814109 5014089 5024733 5033310 5036755 5039054
 
  
 
    5134027 5142877 5269349 5273667 5343144 5353755 5366274 5547646
 
  
 
    5573827 5578986 5588952 5608858 5637318 5676786 5736042 5886160
 
  
 
    6043516 6062663 6113186 6134714 6141864 6163466 6192272 6270583
 
  
 
    6294100 6307073 6441164 6473045 6598220 6604382 6614112 6712418
 
  
 
    6715992 6721769 6773340 6784022 6862196 6868570 6875330 6983267
 
  
 
    7021036 7228475 7250758 7278627 7317131 7323640 7365671 7513568
 
  
 
    7552536 7590540 7598453 7668484 7689234 7734711 7778084 7840515
 
  
 
    7941287 8029979 8030054 8071834 8136777 8143449 8185373 8208946
 
  
 
    8225238 8262645 8300282 8320190 8403758 8410699 8420720 8435398
 
  
 
    8470330 8496208 8600455 8662322 8762695 8771885 8847732 8869260
 
  
 
    8883834 8918929 8933727 8951308 8992925 9008270 9032377 9038629
 
  
 
    9114544 9263321 9311213 9451737 9464593 9466949 9502125 9515979
 
  
 
    9547332 9709801 9779237 9827433 9880133 9923625 9943868 9974242
 
  
 
    -Son 6 rakamına göre 1000 lira ikramiye kazanan numaralar
 
  
 
    040894   045896   108025   160028   167077   202393   228809   229224
 
  
 
    242464   281423   292871   319089   347303   347566   359666   360342
 
  
 
    388132   429243   465230   482870   508165   525564   539527   576722
 
  
 
    582793   589317   600441   603374   626697   652650   664926   669806
 
  
 
    688303   714713   731237   732905   736045   746568   755108   818987
 
  
 
    847644   887131   890931   893149   895819   898782   914575   929892
 
  
 
    933292   965544
 
Son 5 rakamına göre 500 lira ikramiye kazanan numaralar
 
 01797 02249   03790 05402  06459 06929 08443    08730  09242 09465  10051
 
10344  10439 10918  11454    12050   13377  14037  15723 16503
 
 17418  17588 18520       19183   19396   20711  22053 22279
 
 23872 24786 26949       26970     27311 30258
 
 31374 31427  32251 33017 33054       35096
 
  
 
    37080
 
37385
 
 37583
 
37636
 
 40151
 
43409
 
44294       44625
 
  
 
    46431
 
46782
 
 47756
 
47958
 
 48823
 
50586
 
50957       51192
 
  
 
    51582
 
51607
 
 53507
 
53677
 
 54861
 
56087
 
56219       56628
 
  
 
    57820
 
58050
 
 60027
 
60112
 
 60590
 
62290
 
64549       65502
 
  
 
    66704
 
67035
 
 68122
 
68444
 
 68666
 
69309
 
72853       74490
 
  
 
    75337
 
77548
 
 77732
 
80273
 
 81422
 
82704
 
82740       87178
 
  
 
    88436
 
88532
 
 89558
 
90007
 
 90288
 
90869
 
92529       96552
 
  
 
    96919
 
97403
 
 97712
 
98213
 
  
 
    -Son 4 rakamına göre 400 lira ikramiye kazanan numaralar
 
  
 
    0154
 
   0345
 
   0867
 
   0885
 
   0988
 
   1340
 
    1437
 
   1825
 
  
 
    2111
 
   2295
 
   2786
 
   3417
 
   3468
 
   3561
 
    3902
 
   4082
 
  
 
    4175
 
   4187
 
   4334
 
   4486
 
   5445
 
   5906
 
    5978
 
   6264
 
  
 
    6411
 
   7691
 
   6634
 
   6674
 
   6820
 
   7112
 
    7201
 
   7280
 
  
 
    7743
 
   8108
 
   8253
 
   8929
 
   8994
 
   9324
 
    7305
 
   9751
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    - Son 3 rakamına göre 300 lira ikramiye kazanan numaralar
 
  
 
    018
 
 
 
021
 
 
 
 081
 
 
 
171
 
 
 
 193
 
 
 
231 
 
 
 
274
 
 
 
 348
 
  
 
    371
 
 
 
505
 
 
 
 512
 
 
 
515
 
 
 
 526
 
 
 
530 
 
 
 
544
 
 
 
 551
 
  
 
    701
 
 
 
719
 
 
 
 722
 
 
 
941
 
  
Son 2 rakamına göre 200 lira ikramiye kazanan numaralar
 
  05     10     21    24    31 79    87
 
 
Son 1 rakamına göre 100 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar
 
     0  5
 
 
  100.000 lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar
 
  
    0884757 1884757 2884757 3884757 4884757 5884757 6884757 7884757
 
  
 
    8884757 9084757 9184757 9284757 9384757 9484757 9584757 9684757
 
  
 
    9784757 9804757 9814757 9824757 9834757 9844757 9854757 9864757
 
  
 
    9874757 9880757 9881757 9882757 9883757 9884057 9884157 9884257
 
  
 
    9884357 9884457 9884557 9884657 9884707 9884717 9884727 9884737
 
  
 
    9884747 9884750 9884751 9884752 9884753 9884754 9884755 9884756
 
  
 
    9884758 9884759 9884767 9884777 9884787 9884797 9884857 9884957
 
  
 
    9885757 9886757 9887757 9888757 9889757 9894757 9984757
 
  
 
 
 
 

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