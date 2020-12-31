Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Milyonlar büyük ikramiyenin hayali kuruyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Piyango 2021 Yılbaşı bileti alan herkes heyecanla çekiliş saatini beklemeye başladılar. 2021 Milli Piyango çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL. Milli piyango bileti satışları saat 14:00'e kadar devam edecek. 14.30’da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl, çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldı. Bilet alan herkes büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri eğitim yuvalarına bağış yapmayı, kimileri fabrika kurmayı, kimileri de akrabalarına veya yardıma muhtaç kişilere bağışlamayı hayal ediyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle evden çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlarımız da internetten bilet alma imkanına sahip. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinde geri sayım devam ediyor. Bilet satışları da sürüyor. Milli piyango bileti satışları saat 14:00'e kadar devam edecek.

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek, tüm Türkiyeyi heyecanla ekranları başına kitleyecek büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango özel çekilişinin de içinde yer aldığı eğlence programında izleyicileri hem nostaljik hem de yepyeni sürprizler bekliyor.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNİN BÜYÜK İKRAMİYESİ 100 MİLYON LİRA

14.30’da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00'te. Kanal D ve Teve2den canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:

14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL

Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır. Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şansın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ TEKNOLOJİSİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Artırılmış güvenlik önemlerine sahip olan Milli Piyango biletleri, sahip oldukları teknolojiyle öne çıkıyor. Sisal Şans da Milli Piyango biletlerinde kullandığı teknolojiyle yeni dönemde tüm biletleri “akıllandırdı”. Barkodlu aktivasyon sistemi sayesinde biletler artık üretiminden teslim sürecine dek takip edilebiliyor. Bilet paketlerinin üzerindeki aktivasyon kodları bayiler tarafından okutularak aktif hale getirilmediği sürece biletler geçerli hale gelmiyor. Aktivasyon işlemini sabit bayiler el terminalleri ile gezici bayiler ise telefonlarına yükledikleri bir uygulama vasıtasıyla yapabiliyor.

Bir bilete ödül çıkması durumunda ise ödeme yapılmadan önce biletin üzerindeki iki boyutlu kod bayi tarafından okutuluyor.

YILBAŞI BİLETLERİ İÇİN EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; “Ultraviyole (UV) mor ışığa” tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan “Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin” ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan “kabartma bilet güvenlik numarası” ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. “23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası” kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki “mikro rakam yazılarından” oluşuyor.Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak “fiber kılcallar” da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.