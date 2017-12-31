Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün düzenlenecek. Çekiliş sonucunda büyük ikramiye olarak tam 61 milyon lira verilecek. Yapılan açıklamada çekiliş biletlerin tamamına yakının bittiği belirtildi. Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? Çekiliş sonucunda talihlilere ne kadar ikramiye verilecek?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’uncu günlerinde düzenlenir. Bu günler dışında yılbaşı gibi özel günlerde de çekilişler yapılır. Yılbaşı çekiliş biletlerinin tamamı satılırsa, katılan kişilere toplamda 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılacak. İkramiye kazanacak talihliler dışında; Hazine ve diğer kuruluşlar ile bilet satan bayiler de önemli bir gelirin sahibi olacak.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango çekiliş biletleri çeyrek, yarım ve tam olarak üçe ayrılır. Çekiliş sonucunda büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa 4 kişi, yarım bilete çıkarsa 2 kişi ve tam bilete çıkarsa 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olur.

Bu yıl Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilet 15 lira, yarım bilet 30 lira ve tam bilet 60 liradan satılıyor. Basılan çekiliş biletlerinin tamamı bayiler tarafından satılırsa, Milli Piyango İdaresi bayilere 69 milyon lira komisyon verecek. İkramiye kazanacak talihlilere, Milli Piyango İdaresi adına ödeme yapılmasının karşılığı olarak da 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek. Başbayiler ise komisyon olarak 1 milyon 800 bin lira alacak.

SON 10 YILIN YILBAŞI İKRAMİYELERİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye her yıl arttırılır. Yıllara göre yılbaşı büyük ikramiye tutarları;

2007 - 2008 yıllarında 25 milyon lira,

2009’da 30 milyon lira

2010’da 35 milyon lira

2011’de 40 milyon lira

2012’de 45 milyon lira

2013 ve 2014 yıllarında 50 milyon lira

2015 yılında 55 milyon lira verildi.

Geçen yıl 60 milyon olarak belirlenen büyük ikramiye tutarı bu yıl, 61 milyon liraya çıkarıldı.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Yılbaşı çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiye dışında en büyük ikramiye tutarı 10 milyon lira olacak. Yılbaşında dağıtılacak ikramiyeler; 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 bin adet bin lira olacak. Bunlar dışında talihlilere bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira ve 700 bin adet 120 lira ikramiye verilecek.

Çekiliş sonucunda 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kaçıran 63 kişiye ise 61 bin lira teselli ikramiyesi verilecek.