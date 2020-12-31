Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları! Canlı izle... İşte kazandıran ilk rakamlar...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öğle saatlerinde başladı. Milli Piyango'nun kazandıran rakamları belli olmaya başladı. Büyük ikramiyenin 100 milyon lira olduğu Milli Piyango çekilişi canlı yayında yapılıyor. 100 milyon lira ile amorti çekilişi saat 23.00'te gerçekleştirilecek. Milli piyangonun 5 bin, 10 bin 120 bin 1 milyon, 10 milyon lira kazandıran numaralar belli olmaya başladı. İşte, 2021 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi sonuçları belli oluyor. Milli Piyango canlı çekilişi başladı. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinda ilk kazandıran rakamlar belli oldu.

Bu gece yapılacak yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacak.Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl ilk kez büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com 'dan kolaylıkla öğrenilebilecek.

İŞTE KAZANDIRAN İLK RAKAMLAR

31.12.2020 Tarihli Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Listesi 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 3813252

8216776 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar 9989608

9226048

9751643

9986763

7686590

4482473

6338587

5787953

4714334

2309341

3312378

9499197

5367672

3612599

8628569

1149804

4308593

1259479

6354870

5308813

3447800

4860396

8248960

6352764

6505152

0786427

9074687

4031812

3043636

9186926 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar 0691011

4001754

5979616

0512389

1981937

6087564

5164794

3014604

8215939

4743712

9242476

6460939

0894591

9973378

9289810

9899874

0880807

6441284

5228109

2915185

6692569

4399558

5851982

9861669

9267039

0928162

0106598

3402648

8686639

7722537

6343481

0982520

5142621

8824549

1817607

5885277

8856005

4938985

9135344

6552587

1376436

0337447

9333522

3718191

7481420

8853344

1493282

4342372

2756377

7861988

1860949

4701534

5610241

1003303

4217450

2692740

1750484

0869903

2729157

2638064

5340214

8749220

8806311

2275828

2325717

1460987

3630314

6202321

8750392

2955066

6969682

0206075

5599555

0553050

1158652

8211932

7393495

1065184

9308903

5393884

0979843

3930517

0929389

0290712

5085054

7092858

0929604

7137156

5323128

8970760

6064002

1146786

6556644

7028178

4326654

6024890

8777482

7758994

2238384

9405513 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar 6868570

8662322

8208946

8410699

3607765

2430848

0054528

8771885

8496208

3293200

0147175

6192272

4574408

6598220

3525852

0543397

6163466

5637318

9464593

7668484

1063841

7598453

0120602

5573827

4514241

7513568

5343144

2673558

9779237

5033310

6043516

8435398

7228475

3287408

7941287

5578986

6113186

8992925

6473045

8030054

8185373

5273667

3141336

6604382

5014089

6614112

8143449

9466949

0284497

3486359

8420720

5353755

7734711

4000983

8136777

1043593

1014552

2469477

2241904

1026503

8869260

6270583

5039054

1873881

8470330

7021036

4680712

8847732

0450018

6784022

9880133

8933727

0786936

4205629

7323640

6773340

0713871

4360705

5366274

0114162

7317131

0576041

7365671

2065509

8403758

1775967

5736042

1157117

8029979

6307073

3771577

1459687

0446093

1874973

5588952

6721769

2655324

9974242

8262645

9038629

9263321

6712418

1547575

8918929

4403852

9547332

3591595

4402282

3765126

5269349

6715992

1359249

2113463

7278627

2435156

2007565

2173621

2905146

1598362

8300282

MİLLİ PİYANGO CANLI ÇEKİLİŞ SAATLERİ

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:

16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNİN BÜYÜK İKRAMİYESİ 100 MİLYON LİRA

Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00'te. Kanal D ve Teve2den canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanıyor.

TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL

Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın aldılar. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

BÜYÜK İKRAMİYE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Milli Piyango'nun bugüne kadarki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL, bu akşam gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde talihli ya da talihlilerinin olacak.Çekiliş öncesi 100 milyon TL'lik ikramiye, güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındı. 200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan büyük ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı. Sisal Şans CFO'su Neşe Soybaş, çekiliş öncesi bir açıklama yaparak, "Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük. Temennimiz kazanacak talihli veya talihlilerin bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeleri, bu akşam tüm Türkiye ile birlikte ekranlara kilitleneceğiz. İkramiyenin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.