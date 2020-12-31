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Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları! Canlı izle... İşte kazandıran ilk rakamlar...

31 Aralık 2020 Perşembe - 17:18 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 17:58

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öğle saatlerinde başladı. Milli Piyango'nun kazandıran rakamları belli olmaya başladı. Büyük ikramiyenin 100 milyon lira olduğu Milli Piyango çekilişi canlı yayında yapılıyor. 100 milyon lira ile amorti çekilişi saat 23.00'te gerçekleştirilecek. Milli piyangonun 5 bin, 10 bin 120 bin 1 milyon, 10 milyon lira kazandıran numaralar belli olmaya başladı. İşte, 2021 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...


Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi sonuçları belli oluyor. Milli Piyango canlı çekilişi başladı. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinda ilk kazandıran rakamlar belli oldu. 
 
Bu gece yapılacak yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacak.Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl ilk kez büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com 'dan kolaylıkla öğrenilebilecek. 
 
 
İŞTE KAZANDIRAN İLK RAKAMLAR 
 
 
31.12.2020 Tarihli Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Listesi

 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 3813252
  • 8216776

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 5529827
  • 3011373
  • 6215270
  • 8491366
  • 9927578
  • 6015846
  • 8209463
  • 7975438
  • 0878248
  • 1091609

120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 9989608
  • 9226048
  • 9751643
  • 9986763
  • 7686590
  • 4482473
  • 6338587
  • 5787953
  • 4714334
  • 2309341
  • 3312378
  • 9499197
  • 5367672
  • 3612599
  • 8628569
  • 1149804
  • 4308593
  • 1259479
  • 6354870
  • 5308813
  • 3447800
  • 4860396
  • 8248960
  • 6352764
  • 6505152
  • 0786427
  • 9074687
  • 4031812
  • 3043636
  • 9186926

 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 0691011
  • 4001754
  • 5979616
  • 0512389
  • 1981937
  • 6087564
  • 5164794
  • 3014604
  • 8215939
  • 4743712
  • 9242476
  • 6460939
  • 0894591
  • 9973378
  • 9289810
  • 9899874
  • 0880807
  • 6441284
  • 5228109
  • 2915185
  • 6692569
  • 4399558
  • 5851982
  • 9861669
  • 9267039
  • 0928162
  • 0106598
  • 3402648
  • 8686639
  • 7722537
  • 6343481
  • 0982520
  • 5142621
  • 8824549
  • 1817607
  • 5885277
  • 8856005
  • 4938985
  • 9135344
  • 6552587
  • 1376436
  • 0337447
  • 9333522
  • 3718191
  • 7481420
  • 8853344
  • 1493282
  • 4342372
  • 2756377
  • 7861988
  • 1860949
  • 4701534
  • 5610241
  • 1003303
  • 4217450
  • 2692740
  • 1750484
  • 0869903
  • 2729157
  • 2638064
  • 5340214
  • 8749220
  • 8806311
  • 2275828
  • 2325717
  • 1460987
  • 3630314
  • 6202321
  • 8750392
  • 2955066
  • 6969682
  • 0206075
  • 5599555
  • 0553050
  • 1158652
  • 8211932
  • 7393495
  • 1065184
  • 9308903
  • 5393884
  • 0979843
  • 3930517
  • 0929389
  • 0290712
  • 5085054
  • 7092858
  • 0929604
  • 7137156
  • 5323128
  • 8970760
  • 6064002
  • 1146786
  • 6556644
  • 7028178
  • 4326654
  • 6024890
  • 8777482
  • 7758994
  • 2238384
  • 9405513
 

 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

  • 6868570
  • 8662322
  • 8208946
  • 8410699
  • 3607765
  • 2430848
  • 0054528
  • 8771885
  • 8496208
  • 3293200
  • 0147175
  • 6192272
  • 4574408
  • 6598220
  • 3525852
  • 0543397
  • 6163466
  • 5637318
  • 9464593
  • 7668484
  • 1063841
  • 7598453
  • 0120602
  • 5573827
  • 4514241
  • 7513568
  • 5343144
  • 2673558
  • 9779237
  • 5033310
  • 6043516
  • 8435398
  • 7228475
  • 3287408
  • 7941287
  • 5578986
  • 6113186
  • 8992925
  • 6473045
  • 8030054
  • 8185373
  • 5273667
  • 3141336
  • 6604382
  • 5014089
  • 6614112
  • 8143449
  • 9466949
  • 0284497
  • 3486359
  • 8420720
  • 5353755
  • 7734711
  • 4000983
  • 8136777
  • 1043593
  • 1014552
  • 2469477
  • 2241904
  • 1026503
  • 8869260
  • 6270583
  • 5039054
  • 1873881
  • 8470330
  • 7021036
  • 4680712
  • 8847732
  • 0450018
  • 6784022
  • 9880133
  • 8933727
  • 0786936
  • 4205629
  • 7323640
  • 6773340
  • 0713871
  • 4360705
  • 5366274
  • 0114162
  • 7317131
  • 0576041
  • 7365671
  • 2065509
  • 8403758
  • 1775967
  • 5736042
  • 1157117
  • 8029979
  • 6307073
  • 3771577
  • 1459687
  • 0446093
  • 1874973
  • 5588952
  • 6721769
  • 2655324
  • 9974242
  • 8262645
  • 9038629
  • 9263321
  • 6712418
  • 1547575
  • 8918929
  • 4403852
  • 9547332
  • 3591595
  • 4402282
  • 3765126
  • 5269349
  • 6715992
  • 1359249
  • 2113463
  • 7278627
  • 2435156
  • 2007565
  • 2173621
  • 2905146
  • 1598362
  • 8300282
 
 
MİLLİ PİYANGO CANLI ÇEKİLİŞ SAATLERİ
 
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:
 
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
 
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
 
23:00       4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
 
 
YILBAŞI ÇEKİLİŞİNİN BÜYÜK İKRAMİYESİ 100 MİLYON LİRA 
 
Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00'te. Kanal D ve Teve2den canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanıyor. 
 
TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL
 
Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın aldılar. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının  563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. 
 
BÜYÜK İKRAMİYE GÖRÜCÜYE ÇIKTI 
 
Milli Piyango'nun bugüne kadarki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL, bu akşam gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde talihli ya da talihlilerinin olacak.Çekiliş öncesi 100 milyon TL'lik ikramiye, güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındı.  200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan büyük ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı. Sisal Şans CFO'su Neşe Soybaş, çekiliş öncesi bir açıklama yaparak, "Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük. Temennimiz kazanacak talihli veya talihlilerin bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeleri, bu akşam tüm Türkiye ile birlikte ekranlara kilitleneceğiz. İkramiyenin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. 
 
 

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