Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! Yılbaşı biletleri satışa çıktı!

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon TL! Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL oldu. Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için ttam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL'den satılacak.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 100 milyon lira olmak üzere toplam 563 milyon 400 TL ikramiye dağıtılacak. 18 Kasım’dan itibaren oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 563 MİLYON 400 BİN TL

Milli Piyango tarafından açıklanan ikramiye adetleri ve ikramiye bilgileri şu şekilde:

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 100.000.000 100.000.000 2 10.000.000 20.000.000 10 1.000.000 10.000.000 30 120.000 3.600.000 100 10.000 1.000.000 200 5.000 1.000.000 500 1.000 500.000 10.000 500 5.000.000 40.000 400 16.000.000 200.000 300 60.000.000 700.000 200 140.000.000 2.000.000 100 200.000.000 63 Tes. İkr. 100.000 6.300.000 2.950.906 563.400.000

31 ARALIK GECESİ ÇEKİLECEK

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallaradresinden ulaşmak mümkün.

ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANACAK!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

BÜYÜK İKRAMİYE'DE ARTIŞ

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, 2018'de 70 milyon lira, geçen yıl ise 80 milyon lira verilmişti.