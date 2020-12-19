Milli Piyango yılbaşı bileti online da alınabiliyor, kısıtlamalar engel değil! 100 milyonluk büyük ikramiye biletini online alma…

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için bilet satışları devam ediyor. Gezici ve sabit bayilerden bilet alımları devam ederken, biletler online de alınabiliyor. Milli Piyango bileti online nasıl alınır? İşte 100 milyon TL büyük ikramiyeli Milli Piyango yılbaşı çekilişi için online bilet alma…

Milli Piyango’da 2021 yılbaşı özel çekilişi için bilet devam ediyor. 100 milyon TL büyük ikramiye ödüllü Milli Piyango biletini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gezici ve sabit bayilerden alamayan vatandaşlar Millipiyangoonline.com aracılığıyla online olarak alıyor. İşte Milli Piyango online bilet alma…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE REKOR İKRAMİYE

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yılki büyük ikramiye tutarı tam 100 milyon TL. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bilet fiyatları belli oldu. Tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET ALMA

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa sunuldu. Hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarakwww.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından Milli Piyango yılbaşı özel bileti satın almak mümkün.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.