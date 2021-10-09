Milli Piyango sonuçları sorgulama 9 Ekim: MPİ Milli Piyango çekiliş sonucu kazanan numaralar listesi…

Milli Piyango çekiliş sonuçları merakla takip ediliyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango'nun 9 Ekim tarihli çekiliş heyecanla sorgulanıyor. İkramiye kazanıp kazanamadığını vatandaşlar arama motorları üzerinden sorguluyor. Peki, 9 Ekim Milli Piyango sonuçları nasıl sorgulanır? MPİ Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama…

9 Ekim Milli Piyango sonuçları için aramalar arttı. Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaraların sahip 4 milyon TL kazanacak. Peki, Milli Piyango sonuçları nasıl sorgulanır? MPİ Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama…

9 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Kazanan rakamlar henüz belli olmadı.

MİLLİ PİYANGO KURALLARI

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.