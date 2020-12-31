Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı! Yılbaşı bileti almak için son saatler!

Milli Piyango sonuçları için nefesler tutuldu. Bugün saat 14.30'da başlayacak Milli Piyango çekilişleri için geri sayım başladı. Milli Piyango'nun 2021 yılı büyük ikramiyesi tam 100 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango çekilişi öncesinde yılbaşı özel çekilişinin biletleri saat 14.00'a kadar hem internetten hem de bayilerden satın alınabilecek. Öte yandan bu yıl Milli Piyango büyük ikramiyesi, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek.

2021 yılını karşılarken 'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. 2021 yılında hayallerine kavuşmak isteyenler bayilerde uzun kuyruklar oluştururken, internet üzerinden bilet almak isteyenler de Milli Piyango online bilet almanın yollarını araştırıyor.

2021 Milli Piyango bilet fiyatları ise çeyrek bilet için 25, yarım bilet için 50, tam bilet için de 100 lira olarak belirlendi. Hem bayilerden hem de online olarak satılan biletler yoğun ilgi görüyor. Bir yandan 2021 yılına kavuşacağımız yılbaşı için heyecan sürerken diğer yandan yılların geleneği Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi çekilişi için heyecan dorukta. Yeni yıla sayılı saatler kala biletlerin neredeyse tükendi. Milli Piyango yılbaşı nilet satışı saat 14:00 itibari ile sona erecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ALMAK İÇİN SON SAATLER!

Biletler hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden veya mobil uygulamadan alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?