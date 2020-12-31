Milli Piyango sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Yılbaşı çekilişi tam liste ikramiye çıkan numaralar...

31 Aralık 2020 günü gerçekleştirilen Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi sonuçları Milli Piyango İdaresi resmi sitesine yüklendi. Çekiliş heyecanı amorti ve 100 milyon değerindeki büyük ikramiye dışında sona erdi. Saat 23:00’te 4. Bölüm olan Amorti ve 100.000.000 TL ikramiyenin kazanan numaraları çekilecek ve talihli numaralar sisteme yüklenecek. İşte tamamlanan çekiliş sonuçlarını sorgulamak için Milli Piyango sonuçları 2021 sorgulama ekranı…
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA
Milli Piyango sayfası üzerinden bilet numarasını girip sorgulama yapabilirsiniz. Biletinize isabet eden numarayı sorgulayabilmek için aşağıdaki ekrana tıklayabilirsiniz.
MPİ BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI KANAL D EKRANLARINDA OLACAK
Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan çekilişte büyük ikramiye heyecanı da canlı yayınla hem Milli Piyango TV’de hem de Kanal D ekranlarında olacak. Çekiliş bu adresten de izlenebileceği gibi tüm sonuçlar sıralı tam liste ve ikramiye bilgileri ile ilgili detaylar da Milli Piyango Sonuçları sayfasında olacak.
Noter yetkililerinin ve MPİ görevlilerinin de hazır bulunacağı çekilişte 100 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, 10 milyon, 1 milyon, 120 bin, 10 bin, 5 bin, ve bin TL’lik ikramiyeler de olacak.
100 bin TL’lik teselli ikramiyesi ve 500, 400, 300, 200 ve 100 TL yani amorti ikramiyeleri de dağıtılacak. Toplamda 563 milyon TL’lik ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte büyük ikramiye ise 100 bin TL olacak.
TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL
Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR
10 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
- 3813252
- 8216776
1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
- 5529827
- 3011373
- 6215270
- 8491366
- 9927578
- 6015846
- 8209463
- 7975438
- 0878248
- 1091609
120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
- 9989608
- 9226048
- 9751643
- 9986763
- 7686590
- 4482473
- 6338587
- 5787953
- 4714334
- 2309341
- 3312378
- 9499197
- 5367672
- 3612599
- 8628569
- 1149804
- 4308593
- 1259479
- 6354870
- 5308813
- 3447800
- 4860396
- 8248960
- 6352764
- 6505152
- 0786427
- 9074687
- 4031812
- 3043636
- 9186926
10 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
- 0691011
- 4001754
- 5979616
- 0512389
- 1981937
- 6087564
- 5164794
- 3014604
- 8215939
- 4743712
- 9242476
- 6460939
- 0894591
- 9973378
- 9289810
- 9899874
- 0880807
- 6441284
- 5228109
- 2915185
- 6692569
- 4399558
- 5851982
- 9861669
- 9267039
- 0928162
- 0106598
- 3402648
- 8686639
- 7722537
- 6343481
- 0982520
- 5142621
- 8824549
- 1817607
- 5885277
- 8856005
- 4938985
- 9135344
- 6552587
- 1376436
- 0337447
- 9333522
- 3718191
- 7481420
- 8853344
- 1493282
- 4342372
- 2756377
- 7861988
- 1860949
- 4701534
- 5610241
- 1003303
- 4217450
- 2692740
- 1750484
- 0869903
- 2729157
- 2638064
- 5340214
- 8749220
- 8806311
- 2275828
- 2325717
- 1460987
- 3630314
- 6202321
- 8750392
- 2955066
- 6969682
- 0206075
- 5599555
- 0553050
- 1158652
- 8211932
- 7393495
- 1065184
- 9308903
- 5393884
- 0979843
- 3930517
- 0929389
- 0290712
- 5085054
- 7092858
- 0929604
- 7137156
- 5323128
- 8970760
- 6064002
- 1146786
- 6556644
- 7028178
- 4326654
- 6024890
- 8777482
- 7758994
- 2238384
- 9405513
5 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
- 4814109
- 5014089
- 5024733
- 5033310
- 5036755
- 5039054
- 5134027
- 5142877
- 5269349
- 5273667
- 5343144
- 5353755
- 5366274
- 5547646
- 5573827
- 5578986
- 5588952
- 5608858
- 5637318
- 5676786
- 5736042
- 5886160
- 6043516
- 6062663
- 6113186
- 6134714
- 6141864
- 6163466
- 6192272
- 6270583
- 6294100
- 6307073
- 6441164
- 6473045
- 6598220
- 6604382
- 6614112
- 6712418
- 6715992
- 6721769
- 6773340
- 6784022
- 6862196
- 6868570
- 6875330
- 6983267
- 7021036
- 7228475
- 7250758
- 7278627
- 7317131
- 7323640
- 7365671
- 7513568
- 7552536
- 7590540
- 7598453
- 7668484
- 7689234
- 7734711
- 7778084
- 7840515
- 7941287
- 8029979
- 8030054
- 8071834
- 8136777
- 8143449
- 8185373
- 8208946
- 8225238
- 8262645
- 8300282
- 8320190
- 8403758
- 8410699
- 8420720
- 8435398
- 8470330
- 8496208
- 8600455
- 8662322
- 8762695
- 8771885
- 8847732
- 8869260
- 8883834
- 8918929
- 8933727
- 8951308
- 8992925
- 9008270
- 9032377
- 9038629
- 9114544
- 9263321
- 9311213
- 9451737
- 9464593
- 9466949
- 9502125
- 9515979
- 9547332
- 9709801
- 9779237
- 9827433
- 9880133
- 9923625
- 9943868
- 9974242
- 0054528
- 0088099
- 0114162
- 0120602
- 0147175
- 0284497
- 0354575
- 0446093
- 0450018
- 0496527
- 0520879
- 0543397
- 0576041
- 0578848
- 0590937
- 0713871
- 0714901
- 0784503
- 0786936
- 1014552
- 1026503
- 1043593
- 1063841
- 1157117
- 1345919
- 1359249
- 1459687
- 1547575
- 1584130
- 1598362
- 1677398
- 1729822
- 1775967
- 1807011
- 1824840
- 1833479
- 1873881
- 1874973
- 1880874
- 1965783
- 2007565
- 2065509
- 2113463
- 2148445
- 2173621
- 2188790
- 2240019
- 2241904
- 2306574
- 2416124
- 2430848
- 2435156
- 2469477
- 2533602
- 2564400
- 2655324
- 2672133
- 2673558
- 2904023
- 2905146
- 3044607
- 3141336
- 3147669
- 3210518
- 3287408
- 3293200
- 3486359
- 3525852
- 3526591
- 3591595
- 3599221
- 3607765
- 3682048
- 3765126
- 3771577
- 3774787
- 3935614
- 4000983
- 4205629
- 4360705
- 4402282
- 4403852
- 4486106
- 4486419
- 4500020
- 4514241
- 4522393
- 4574408
- 4612249
- 4680712
1000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 600441
- 736045
- 508165
- 429243
- 281423
- 933292
- 755108
- 626697
- 360342
- 732905
- 669806
- 319089
- 229224
- 040894
- 525564
- 652650
- 929892
- 895819
- 576722
- 664926
- 847644
- 388132
- 887131
- 108025
- 746568
- 228809
- 965544
- 890931
- 589317
- 731237
- 045896
- 688303
- 347566
- 202393
- 539527
- 359666
- 714713
- 160028
- 465230
- 818987
- 898782
- 893149
- 582793
- 482870
- 914575
- 603374
- 347303
- 167077
- 292871
- 242464
500 TL İkramiye kazanan numaralar
- 69309
- 65502
- 27311
- 47958
- 16503
- 75337
- 09465
- 06929
- 26949
- 96919
- 10918
- 97712
- 44625
- 51582
- 37080
- 60027
- 09242
- 15723
- 68444
- 50586
- 77732
- 53677
- 82704
- 17588
- 90288
- 20711
- 46431
- 17418
- 97403
- 88532
- 13377
- 11454
- 98213
- 87178
- 47756
- 60590
- 54861
- 01797
- 37385
- 26970
- 06459
- 77548
- 33017
- 19396
- 24786
- 22053
- 66704
- 14037
- 33054
- 32251
- 23872
- 46782
- 56628
- 05402
- 30258
- 90869
- 68122
- 90007
- 58050
- 81422
- 88436
- 53507
- 80273
- 89558
- 19183
- 37636
- 44294
- 35096
- 18520
- 64549
- 08730
- 96552
- 10439
- 22279
- 51192
- 67035
- 12050
- 43409
- 31427
- 40151
- 82740
- 03790
- 57820
- 60112
- 31374
- 56087
- 56219
- 74490
- 10344
- 37583
- 08443
- 48823
- 10051
- 50957
- 92529
- 68666
- 72853
- 02249
- 62290
- 51607
400 TL İkramiye kazanan numaralar
- 7691
- 6411
- 7280
- 7112
- 6634
- 4187
- 4334
- 6264
- 0885
- 4486
- 3561
- 5978
- 5906
- 0345
- 0988
- 9324
- 5445
- 7743
- 7305
- 8108
- 3468
- 1437
- 2111
- 2295
- 0154
- 3902
- 1825
- 6674
- 9751
- 0867
- 1340
- 4082
- 7201
- 8994
- 4175
- 8929
- 3417
- 6820
- 2786
- 8253
300 TL İkramiye kazanan numaralar
- 551
- 722
- 530
- 081
- 171
- 018
- 193
- 371
- 544
- 515
- 512
- 274
- 348
- 719
- 505
- 526
- 021
- 231
- 701
- 941
200 TL İkramiye kazanan numaralar
- 87
- 24
- 21
- 79
- 05
- 10
- 31