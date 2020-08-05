Milli piyango online kazı kazan nasıl oynanır? Online kazı kazan oyna!

Milli Piyango İdaresi tarafından Kazı Kazan oyunları artık online olarak oynanacak. Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşuyor. Anında oynayıp anından kazanma imkanı tanınan online kazı kazan oyununda ortalama 1.2 Milyon TL büyük ikramiye kazanma şansı elde edilecek. Peki, Milli piyango online kazı kazan nasıl oynanır? İşte Online kazı kazan oyna!

Kazı Kazan oyunu ile Türkiye’de bir ilk kez online olarak oynanacak. Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlere kazandıracak. 1.2 Milyon TL değerinde büyük ikramiye kazanma şansını yakalamak isteyen kullanıcılar, Milli piyango online kazı kazan nasıl oynanır, sorusunu soruyor.

ONLİNE KAZI KAZAN NASIL OYNANIR?

Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir.

Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.

Giriş Yap butonuna basarak, üyelik bilgilerine kaydettiğiniz e-posta adresi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası veya e-posta ile size iletilen hesap numarası bilgilerinden biri ve şifreniz ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

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